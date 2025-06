Centro eccellenza di Stigliano: al via la produzione di droni

3 minuti per la lettura

Dopo cinque anni di attesa, finalmente l’incontro in Confindustria fra TotalEnergies e Nimbus per l’avvio della produzione di droni nel Centro di eccellenza a Stigliano. Sarà distribuito un questionario alle aziende della Basilicata per capire come coinvolgerle

ERANO cinque anni che a Confindustria si cercava di organizzare l’incontro da cui far partire concretamente il progetto della produzione di droni a Stigliano. Avantieri finalmente è avvenuto, nella sede degli industriali a Potenza. E sembra – nell’ottica di un minimo di industrializzazione, dell’occupazione che ne deriva, delle ricadute dei sacrifici ambientali della Basilicata – una buona notizia.

Si tratta della riunione fra TotalEnergies E&P Italia Spa, Nimbus Srl e aziende lucane. E cioè, nell’ordine: la compagnia petrolifera che – in cambio degli idrocarburi che estrae dal sottosuolo lucano – si era impegnata a finanziare e realizzare il Ced, Centro di eccellenza per droni nel comune di Stigliano; la società di stanza a Torino, esperta nel settore, chiamata a gestire l’operazione; i soggetti territoriali che possono trarne giovamento.

Ancora nell’ordine, venendo alla cronaca recente: la società che a un certo punto si era tirata indietro dal tavolo delle trattative con la Regione Basilicata; l’azienda piemontese che aveva spiegato di non aver invece alcuna intenzione di recedere dall’impegno; le ditte che vedevano svanire le speranze di un futuro migliore.

E infine, sempre nell’ordine e venendo agli ultimi sviluppi: la multinazionale che alla fine, dopo l’intermediazione della Regione Basilicata, è tornata sui suoi passi prendendosi le proprie responsabilità; la company che resta saldamente della partita; le imprese lucane che quindi sono tornate a sperare.

In merito a quest’ultimo aspetto, l’attesa sono innanzitutto le ricadute dirette (le potenziali commesse produttive a industrie lucane) ma anche quelle indirette per le società lucane del comparto Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), che realizzano software, che si occupano di analisi dei dati, che sanno come realizzare particolari attività con i droni.

La speranza è che l’investimento della Total esca fuori dal distretto e produca effetti in un raggio più ampio.

D’altronde, quando TotalenEnergies ha annunciato di voler onorare gli impegni e procedere nell’alveo del progetto Ced, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo è stato categorico: questo investimento si potrà realizzare solo e soltanto se saranno coinvolte le imprese lucane.

Per questo motivo, TotalEnergies ha chiesto a Confindustria di organizzare l’incontro.

Gli uffici della sede di Parco Aurora nel capoluogo sono riusciti in soli due giorni a mettere insieme il rendez-vous fra la società estrattiva e la Nimbus, che sarà soggetto gestore dell’impianto, cioè chi materialmente assumerà le persone, assemblerà i droni e organizzerà i servizi da fare con i droni.

Nelle intenzioni, Ced dovrà diventare un luogo di ricerca, sviluppo e innovazione che potrà dunque collaborare con tutte le realtà del settore (Università degli Studi della Basilicata, Centro nazionale delle ricerche eccetera).

L’incontro – queste sono le notizie che vengono da fonti qualificate – è andato come si auspicava: sia la Total sia la Nimbus hanno dato la propria disponibilità totale a coinvolgere le aziende della Basilicata. La prossima settimana sarà firmato il contratto fra i due soggetti per la realizzazione del progetto.

A Confindustria è stato consegnato il modello di un questionario per effettuare una prima ricognizione informativa delle aziende locali. Sarà distribuito a breve.

Seguirà un incontro tecnico. E da lì il progetto droni è pronto a decollare.