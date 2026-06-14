Matera, Festa della Bruna, il calendario delle iniziative

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Festa della Bruna a Matera illustrato il calendario. Il 23 giugno la benedizione del Carro trionfale. Tornano “Il Fantabruna”, la “Passion week” con podcast e dj set e “Storie di donne”

Alla presentazione della Festa della Bruna, sabato, anche una nutrita rappresentanza di tutte le componenti delle celebrazioni rappresentata dal Generale Tataranni e dal Cavaliere Ingusci, che hanno garantito la presenza di ben 80 fedeli a cavallo pronti a “scortare” la Madonna. Presente anche Mariano Iacovone dell’associazione degli Angeli del Carro che hanno annunciato anche iniziative sociali che accompagnano l’associazione tutto l’anno. Un saluto è stato rivolto anche alla Confraternita dei Pastori. Francesca Cascione, l’artista che realizzerà il Carro 2026, ha svelato alcuni dettagli dell’opera che sarà presentata il 23 giugno: le statue a grandezza naturale saranno 21, saranno invece 17 i tradizionali angioletti e sui laterali ci saranno degli altorilievi al posto dei classici quadri. Un carro ricchissimo di dettagli, per il terzo anno di creazione firmata Cascione.

FESTA DELLA BRUNA A MATERA, OLTRE UN MESE DI EVENTI

Oltre un mese di celebrazioni tra tradizione, riti popolari e nuove forme di partecipazione. Il programma comprenderà oltre un mese di iniziative dedicate alla tradizione mariana e alla valorizzazione del patrimonio immateriale legato alla Festa. Tra gli appuntamenti in calendario la “Bruna Passion Week”, contenitore culturale dedicato ai più giovani che tra podcast e dj set si concluderà il 3 luglio con l’inaugurazione della mostra “Come al 2 di luglio”.

Da segnalare il live podcast de “La Chiacchiera” il 21 giugno con ospiti il sindaco Nicoletti e il l’Arcivescovo Benoni Ambarus. Spazio anche al ritorno del “Fantabruna”, il gioco online ispirato ai protagonisti della festa, e all’avvio dell’app “La mia Bruna”, segno di quanto le nuove generazioni continuino a vivere la Festa in maniera autentica e identitaria.

Sarà utile anche per seguire l’itinerario del Carro e ricevere informazioni sulla viabilità. Da ricordare anche l’iniziativa “Matera da vivere”, progetto di intelligenza artificiale dedicato ai turisti per guidarli nella visita di Matera anche durante la Festa.

IL POP UP IN PIAZZA VITTORIO VENETO

E da ieri, sabato 13 giugno 2026, in Piazza Vittorio Veneto è aperto il pop up dove poter acquistare le t-shirt ufficiali della Festa 2026 progettate da “Madonna Design”. Confermata, inoltre, la rassegna “Storie di donne” (ogni giorno dal 24 al 30 giugno alle 19.30 nella Fabbrica del Carro) presentata da Rossella Montemurro e dedicata alle esperienze, al lavoro e alle iniziative delle donne che contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale e sociale di Matera, ampliando ulteriormente il significato della Festa come momento collettivo di partecipazione. Il 23 giugno ci sarà la Benedizione del Carro Trionfale a cui seguirà, fino all’1 luglio l’esposizione ai fedeli nella Fabbrica del Carro.

FESTA DELLA BRUNA, LUMINARIE ACCESE DAL 29 GIUGNO

Le luminarie artistiche saranno accese nel classico appuntamento del 29 giugno, mentre il giorno dopo avrà luogo la Giornata diocesana delle Famiglie con l’accoglienza dell’effigie di Gesù Bambino e il corteo festante verso la Basilica Cattedrale. Nel calendario 2026 anche un percorso dedicato a “Maria, Madre dell’incontro” che attraverso appuntamenti musicali e culturali intende proporre la Festa come occasione di dialogo, accoglienza e incontro tra popoli e culture diverse.

I DIVERSI EVENTI IN PROGRAMMA

Tra gli eventi l’esibizione della “Bondeko Chorale” (26 giugno), espressione della comunità congolese, la Festa dei Popoli con la musica dei “Balkan Lab” (30 giugno) e il musical “Forza Venite Gente” (11 luglio) dedicato alla figura di San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario del suo transito.