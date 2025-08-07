Matera- aeroporto Palese, il Comune sta studiando nuovi orari per le navette

2 minuti per la lettura

Il comune è al lavoro per adeguare gli orari del trasporto da Matera, l’assessore Fragasso valuta in particolare un cambio per l’ultima corsa del giorno delle navette per l’aeroporto Palese.

Cambio di orari in vista per i bus navetta andando incontro a quelle che sono le esigenze manifestate dagli utenti e i dati che sono a disposizione dei gestori del servizio stesso e che rilevano a quanto pare la necessità di modifiche e integrazioni. Lo conferma l’Amministrazione comunale di Matera con l’assessore alla mobilità Daniele Fragasso che stanno valutando in particolare, andando incontro alle segnalazioni pervenute, un cambio di orario per una corsa (l’ultima sostanzialmente della giornata) nel tragitto da Matera a Bari e poi nel ritorno da Bari a Matera. Una soluzione che evidentemente andrà trovata congiuntamente con Provincia, Regione e Cotrab che contemporaneamente si trovano ad affrontare e finanziare le questioni relative a questo tipo di collegamenti.

L’ipotesi al vaglio e che potrebbe andare a regime nel giro di qualche settimana porta ad anticipare alle 19,30 la corsa che attualmente parte alle 23 da Matera verso Bari. Avendo quindi una partenza alle 17,10 e una poco dopo alle 19,30 che permetterebbe di poter usufruire di molti degli aerei previsti da Bari nella serata. Più incerto è al momento l’orario di ritorno da Bari con un’ipotesi che porta alle 23,30 ma che potrebbe perdere alcuni degli ultimi aerei in arrivo su Bari e una conferma dell’attuale orario alle 0,30.

Più improbabile al momento ma potrebbe diventare l’ipotesi dell’ultimo momento e che riesce ad accontentare varie esigenze è quella che porta ad un ritorno a mezzanotte della navetta da Bari per Matera. Mentre per l’andata la soluzione è sostanzialmente delineata per il ritorno permangono alcune incertezze che comunque si muovono in un raggio orario tra le 23,30 e le attuali 00,30. Ma si tratta di ipotesi che dovranno essere migliorate e definite meglio nel corso delle prossime settimane anche se la strategia di intervento risulta ad ora ben chiara. Per il resto è opportuno ricordare che complessivamente ad oggi sono 7 le corse in andata e ritorno che riescono a coprire il tragitto tra Bari e Matera.

Una prima corsa in partenza alle 4,55 per Bari e di ritorno alle 9,15 a Matera con orari che coprono complessivamente l’intera giornata ma che proprio nella fase conclusiva richiedevano alcuni aggiustamenti che erano stati segnalati nelle passate settimane e su cui oggi si sta ponendo maggiore attenzione con il Comune che pare interessato a fare in questo senso la sua parte per cercare di definire questo tipo di proposta in via definitiva.