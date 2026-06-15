Matera, via dei Mestieri sta franando

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Matera, via dei Mestieri sembra bombardata tutta l’area sta franando. L’area davanti al Parco dei Quattro Evangelisti chiusa al traffico, asfalto dissestato. Potrebbe esserci una infiltrazione d’acqua alla base del cedimento della zona

Da settimane, prima le transenne poi i New Jersey hanno chiuso al traffico il tratto di strada che passa dall’ingresso del Parco dei Quattro Evangelisti e raggiunge via dei Mestieri. Lo stato dell’arte descrive abbastanza chiaramente una situazione che è stata trascurata e che molto probabilmente si deve a una infiltrazione d’acqua che scorrerebbe al di sotto del manto stradale. Il resto potrebbero averlo provocato anche le piogge degli ultimi mesi. La vicenda più volte denunciata sui social dai cittadini e, recandosi sul posto, mostra che a quanto pare l’effetto rischia di protrarsi ancora più a sud. La zona frequentata dai residenti che si recano ogni giorno nell’ampio Parco e il sabato dai cittadini che si recano al mercato settimanale, diventa così del tutto impraticabile ma soprattutto col passare del tempo rischia di provocare danni maggiori.

MATERA IL DISSESTO DI VIA DEI MESTIERI

Nell’area inoltre, ci sono attività commerciali che rischiano di vedere ridotto l’accesso e dunque il flusso di clienti. La necessità di intervenire, in questo caso, si è trasformata in emergenza e per questo da più parti si chiede che l’amministrazione comunale si prenda carico del caso e ponga rimedio. Le condizioni del manto stradale mostrano un effetto serio che potrebbe essere spiegato con molta probabilità con perdite d’acqua ma è fondamentale che un sopralluogo verifichi al più presto quali sono gli interventi necessari, le risorse da utilizzare e soprattutto che tempi richiederanno.

LA SITUAZIONE DELL’AREA

Osservando il tratto di strada, a nord, prima della chiusura con i New Jersey, anche l’area che va dalla rotatoria di via Cosenza fino all’ingresso del Parco non è in ottime condizioni. L’asfalto mostra ulteriori cedimenti e problemi per la circolazione che, però, al momento non è interrotta. Il tema della tenuta delle strade cittadine rimane tra le priorità di Matera che in molti rioni presenta realtà d’emergenza, come già descritto qualche settimana fa dal Quotidiano. I problemi non riguardano solo le aree della periferia ma anche quelle vicine al centro cittadino. Va detto, comunque, che il Comune dovrebbe avere l’area Urp e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico attivo per interventi di riparazione di buche o dissesti.

LA VARIAZIONE DI BILANCIO

È di qualche giorno fa la notizia dell’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dal consiglio comunale che prevede, tra l’altro 1.200 mila euro per la manutenzione straordinaria dei piani viabili cittadini, a cui si aggiungono 150 mila euro destinati a un accordo quadro per interventi puntuali e immediati su strade e marciapiedi.