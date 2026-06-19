Miglionico, truffa con lo spray, tabaccaio stordito

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Truffa a Miglionico, finto cliente entra in tabaccheria, stordisce il titolare con uno spray e fugge con oltre 2.600 euro. Indagini dei carabinieri e allarme sicurezza nei piccoli comuni lucani.

Truffa martedì sera in tabaccheria in pieno centro a Miglionico. Tra la gente riversa per strada in queste calde serate, intorno alle 20, un giovane di corporatura robusta, è entrato nella tabaccheria Mirage con il pretesto di poter effettuare una ricarica Sisal. Il papà del titolare chiama il figlio per il disbrigo dell’operazione. Ha chiesto una ricarica di 700 euro e di fronte al diniego per il plafond disponibile, lo stesso richiedeva altre operazioni di ricarica per un importo totale di circa mille euro.

MIGLIONICO, TRUFFA COMMERCIANTE STORDENDOLO CON UNO SPRAY

Dopo aver rassicurato il titolare dell’attività commerciale, dicendo che era un collega proprietario di altra ricevitoria, raggiungeva il retro banco mentre il titolare miglionichese probabilmente vittima di una sostanza spray, si trovava in uno stato di confusione. Il malfattore entrava nel sistema Lis ricaricando con il sistema one shot altre 500 euro dandosi alla fuga non prima di aver prelevato dalla cassa ulteriori 2100 euro. Il tutto alla presenza di due testimoni. Lo stato di malore del negoziante successivamente si manifestava con vomito e uno stato di ansia.

IL COMMERCIANTE IN OSPEDALE

Allertato il 112, sul posto si portava sul posto un’ambulanza che trasportava il commerciante in uno stato di amnesia e stato confusionale al pronto soccorso del “Madonna delle Grazie” per le cure del caso giudicate guaribili in sette giorni. Il giorno dopo, la vicenda è proseguita con minacce sull’utenza telefonica del negoziante con ogni probabilità ad opera del malfattore. Indagini sono state avviate dai carabinieri di Miglionico che cercheranno di fare piena luce su quanto accaduto e di rafforzare le condizioni di sicurezza a tutela degli operatori commerciali e dei cittadini.

LE PAROLE DEL COMMERCIANTE TRUFFATO CON L’USO DI UNO SPRAY STORDENTE

«Essere impotente mi ha lasciato scosso – afferma Nicola Maria Perrino titolare della tabaccheria – Essere stordito in quel modo mi ha sconfortato al punto di non essere tranquillo nel rientrare al lavoro. Ora ho una forma di rigetto ma spero che la legge faccia il suo corso». Al vaglio degli inquirenti, le immagini della videosorveglianza posta all’ingresso che ha potuto riprendere l’autovettura del truffatore, dei documenti utilizzati per le ricariche e di un numero telefonico.

IL TEMA DELLA SICUREZZA NEI PICCOLI COMUNI

Questi ultimi furti, pongono nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza nei piccoli comuni già interessati in passato da episodi analoghi. Fenomeni quello dei furti e delle rapine che creano forte preoccupazione nel tessuto sociale. Questi episodi non sono semplici reati contro il patrimonio, ma veri e propri attacchi alle realtà territoriali. Un ennesimo episodio malavitoso, che conferma la necessità di alzare il livello di guardia e di dare seguito operativo ai tavoli di confronto già aperti con le autorità competenti.