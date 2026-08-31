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Matera, cimitero degli animali: ancora nulla. L’ex assessore: «La mia gatta scomparsa non può avere una degna sepoltura». Materdomini: «Più di un anno fa un emendamento in Consiglio comunale».

MATERA- Ancora nessuna novità sul cimitero degli animali a Matera che pure era stato oggetto di un emendamento approvato nel luglio 2025 in Consiglio comunale. Oggi a ritirare fuori la questione via social è l’ex assessore Antonio Materdomini. «Non voglio fare nessuna polemica, né tantomeno dare colpe a nessuno. So benissimo che un semplice emendamento non assicura la realizzazione di un progetto, ma sarebbe opportuno capire cosa è stato fatto in questi tredici mesi per arrivare, nei tempi previsti dalla norma, alla realizzazione del Cimitero degli Animali» scrive ancora l’ex assessore comunale Antonio Materdomini che poi dà anche una contestualizzazione di una necessità e di una preoccupazione che molti amici degli animali avvertono.

CIMITERO DEGLI ANIMALI LA DENUNCIA DELL’EX ASSESSORE DI MATERA DOPO UN LUTTO PERSONALE

«Purtroppo, la mia meravigliosa gattina Meredith è morta lunedì scorso e, non avendo alcun riferimento ufficiale, non ci è stato possibile darle una degna sepoltura. Una possibilità che, invece, meriterebbero tutti gli animali d’affezione. Sarebbe utile che i consiglieri e le forze politiche che hanno proposto l’emendamento stimolassero l’Amministrazione, affinché il loro intervento non resti soltanto un freddo comunicato stampa» continua Materdomini. «Lo meritano tutti i cani e i gatti che ogni giorno rallegrano le giornate dei materani. E lo meritano anche tutti quegli animali che non ci sono più».

IL PROGETTO DEL BOSCO DELLA MEMORIA

Va ricordato infine che l’emendamento che era stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale e proposto da Progetto Comune era stato fatto in occasione dell’assestamento del bilancio con una piccola quota di risorse da destinare a questo scopo. L’emendamento prevedeva «la realizzazione del primo cimitero per animali d’affezione di Matera, destinando aree urbane o periurbane di verde incolto alla sepoltura delle ceneri, accompagnata dalla piantumazione di un albero per ogni animale. Un progetto che unisce forestazione urbana, rispetto per gli animali defunti e rigenerazione del territorio in un Bosco della Memoria condiviso». Un’iniziativa però che non sembra abbia fatto dei passi avanti definitivi. E che oggi con la segnalazione fatta dall’ex assessore comunale torna d’attualità e attende probabilmente chiarimenti e risposte rispetto al percorso che si sta portando avanti.