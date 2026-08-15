Metaponto, violenza sessuale al lido, vittima una 17enne

1 minuto per la lettura

Violenza sessuale nella notte di Ferragosto al lido di Metaponto dove una 17enne avrebbe subito una aggressione da un giovane

Violenza sessuale al lido di Metaponto nella notte di Ferragosto. La vittima è una 17enne aggredita da un 18enne di origine tunisina arrestato dai carabinieri. La vicenda a poche ore dalla doppia aggressione a due donne sul lido di Policoro da parte di 18enne marocchino, già arrestato dalla Squadra Mobile di Matera.

Sul caso di Metaponto sono intervenute con una nota le consigliere comunali Maria Rosaria Carbone e Gabriella Galli: “Al di là delle responsabilità individuali, che dovranno essere accertate nelle sedi competenti, riteniamo necessario richiamare l’attenzione sulle condizioni di degrado e sulle situazioni di disagio sociale che, in alcune circostanze, possono favorire il verificarsi di episodi di questo genere.Come consiglieri di minoranza, chiediamo con forza un maggiore e più capillare controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte, insieme a un rafforzamento delle attività di prevenzione e del supporto sociale”.

“La sicurezza – aggiungono – non può essere affrontata attraverso pregiudizi, ma attraverso presenza delle istituzioni, prevenzione, integrazione, servizi sociali e rispetto delle regole.Chiediamo pertanto alle Autorità competenti di intervenire con maggiore determinazione, mettendo in campo tutte le azioni necessarie affinché Metaponto possa tornare a essere un luogo sicuro e vivibile per residenti, operatori e turisti”.