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A Matera cresce l’allarme sicurezza nelle aree pedonali. Minorenni sfrecciano in bici tra turisti e cittadini. L’ordinanza esiste ma non viene fatta rispettare

L’ordinanza del Comandante della Polizia locale numero 3098 del 2021, poi “mitigata” nel giugno 2022, prevede che «È possibile nelle aree pedonali transitare a bordo di velocipedi e mezzi di micromobilità, solo quando le condizioni della circolazione lo permettano e non siano di intralcio o di pericolo per gli altri pedoni».

BICI E MONOPATTINI NEL CENTRO STORICO DI MATERA, L’ORDINANZA IGNORATA



La norma all’epoca provocò molte polemiche legate al fatto che il cicloturismo in città è un settore di rilievo e quel divieto ne avrebbe diminuito l’impatto positivo per i visitatori.

Oggi, però, una riflessione è necessaria anche alla luce di fenomeni che sono andati aumetando con il tempo e che oggi rappresentano un rischio concreto per l’incolumità delle persone.

E il paradosso è che a rendere più pericolosa anche una semplice passeggiata in centro, sono minorenni della città. Ecco perché quell’ordinanza, nero su bianco, indica una norma chiara da far rispettare al più presto.

ASSENZA DI AZIONI DI DETERRENZA

L’assenza di azioni forti di deterrenza, infatti, ha fatto in modo che da tempo un gruppo di pochi minorenni stia diventando padrone di zone come piazza Vittorio Veneto, via del Corso, piazzetta Pascoli, piazza Sedile, via delle Beccherie. Tutte aree che fanno parte dell’itinerario turistico tradizionale e che ospitano ogni giorno migliaia di turisti per i quali diventa pericoloso passare su strada nelle quali, liberi dall’obbligo della scuola, i ragazzini corrono a tutta velocità con le loro bici.

Monitorare le aree più “calde”, e peraltro ampiamente note, dovrebbe diventare il vero segnale necessario, con personale della Polizia municipale cui spetta occuparsi anche dei casi come quelli che da tempo cittadini e commercianti segnalano, nel silenzio più totale.

ORDINANZA IGNORATA E QUESTIONI DI CIVILTÀ



Il fatto che fino ad ora non siano accaduti episodi significativi, non vuol dire consentire che questo fenomeno prosegua indisturbato, garantendo così che anche altri ragazzi si aggiungano al gruppo già presente.

Non è solo una questione di classifiche da garantire che, spesso, collocano Matera tra le città più tranquille.

In gioco c’è la civiltà di un luogo nel quale fino a poco tempo fa parole come solidarietà e vicinato volevano dire qualcosa ma che oggi rischia di essere sostituito dal peggiore individualismo e dall’imperante maleducazione nella quale crescono questi ragazzi a cui nessuno, probabilmente, ha spiegato né a casa né a scuola che rispettare luoghi e persone non è una eccezione ma una regola di convivenza fondamentale.

BICI E MONOPATTINI NEL CENTRO STORICO, L’ORDINANZA DEVE ESSERE FATTA RISPETTARE



Lo ripetiamo, dunque: l’ordinanza c’è e deve essere fatta rispettare da chi ne ha il potere, pena la consapevolezza di dover fare i conti con una città che sta cambiando e non in meglio e la possibilità di consegnare nelle mani di ragazzini uno dei tanti beni della città.