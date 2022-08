Matera, l’agonia infinita della sanità: «Asm paralizzata»

4 minuti per la lettura

MATERA – Le accuse dei sindacati che parlano di una Asm paralizzata e la difesa del direttore generale Pulvirenti che invece sostiene che una serie di interventi sono in atto e verranno completati nel corso dei mesi a venire. E’ durissimo lo scambio di accuse tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le organizzazioni di categoria Fp Cgil, Cisl Pd e Fpl Uil e l’azienda sanitaria.

“L’ASM Azienda Sanitaria Locale di Matera è nella più totale paralisi. Non passa giorno che non cessino dal servizio medici, infermieri e altre professionalità, sia per pensionamento, sia perché in molti abbandonano l’Azienda per trovare occupazione in altre strutture regionali o extra-regionali, che offrono maggiori opportunità economiche e di carriera. L’attuale management non è riuscito né a invertire questo stillicidio di abbandoni, né è riuscito ad attrarre nuovo personale che servirebbe ad assicurare l’erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Ogni giorno che passa c’è un’emorragia di professionalità e Cgil Cisl e Uil ricevono quotidianamente segnalazioni di gravi disfunzioni, sia da parte del personale e sia da parte degli utenti. Il personale è particolarmente provato dai carichi di lavoro insopportabili, mentre l’utenza è in sofferenza per le liste di attesa lunghissime (o addirittura bloccate) per esami, visite specialistiche, ricoveri e interventi chirurgici” è l’accusa gravissima dei sindacati.

“In questa situazione di generale stasi delle procedure di assunzione di personale e di affidamento di incarichi, all’ASM di Matera vengono però adottate deliberazioni che viaggiano alla velocità della luce, in assoluto contrasto con la gran mole di proposte deliberative che rimane nel limbo dell’indefinito, nonostante si tratti di questioni fondamentali per la gestione dell’Azienda” continuano i sindacati.

Cgil Cisl e Uil hanno seguito con attenzione “l’iter accelerato e anomalo, che ha caratterizzato l’attribuzione dell’incarico di Direttore della UOC (Unità Operativa Complessa) Innovazione Tecnologica ed Attività Informatiche dell’ASM di Matera. L’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. Innovazione Tecnologica ed Attività Informatiche è stato approvato e indetto con Delibera del Direttore Generale n. 439 del 1° luglio 2022. L’avviso è stato pubblicato il 6 luglio 2022 sul sito web aziendale, con scadenza della presentazione delle domande il 13 luglio. In data 1° agosto 2022 la Commissione di valutazione ha concluso la procedura valutativa e il giorno successivo è stata pubblicata sul sito web istituzionale l’esito della procedura e la relativa documentazione. Dopo appena due giorni, il 4 agosto è stata approvata la Deliberazione di attribuzione dell’incarico di Direttore della UOC Innovazione Tecnologica ed Attività Informatiche all’ing. Valerio Camponeschi, dipendente di altra azienda del SSN e approdato in ASM solo il 1° giugno 2022, con un comando della durata di 12 mesi. Dall’approvazione dell’avviso al conferimento dell’incarico è passato appena un mese: davvero una tempistica straordinaria per l’ASM, dove vi sono incarichi scoperti da anni per i quali non si predispongono gli avvisi interni e incarichi attribuiti addirittura in assenza di avvisi interni. La progressiva e inarrestabile devastazione della sanità materana è sotto gli occhi di tutti. Cgil Cisl e Uil non hanno intenzione di assistere inermi a questo sfacelo, ma attueranno ogni azione possibile per difendere e rilanciare l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, mettendo al centro la valorizzazione di tutto il personale e la riaffermazione della centralità dei cittadini/utenti” concludono le sigle sindacali.

Non si fa attendere la replica del direttore generale Pulvirenti. “La selezione interna per il nuovo Direttore della UOC (Unità Operativa Complessa) Innovazione Tecnologica e Attività Informatiche è stata espletata successivamente al pensionamento del precedente titolare della struttura in questione. Si tratta di una struttura fondamentale per l’ASM, in quanto gestisce tutti i finanziamenti e le attività legate al PNRR e ovviamente la procedura ha rispettato la normativa esistente. L’attuale Direzione strategica ha posto in essere alcune iniziative in favore del personale amministrativo, quali progressioni verticali in favore del personale categoria C e D, che l’azienda dalla sua costituzione non aveva mai effettuato. Firmeremo una convenzione con il Comune di Ferrandina che permetterà di assumere a tempo determinato ulteriori figure di assistenti amministrativi. Abbiamo inoltre già avviato l’Avviso per collaboratori amministrativi (categoria D), che vedrà il termine dopo le progressioni verticali. La politica di valorizzazione del personale interno pertanto prosegue. Per la prima volta si farà l’avviso per 3 dirigenti avvocati, visto che da tanti anni ve ne è solo uno, e si farà un ulteriore avviso per 10 dirigenti amministrativi. Quanto al personale medico e sanitario, è in corso un fisiologico turnover, ma grazie al piano del fabbisogno del personale approvato dalla Regione, contiamo nei prossimi anni di immettere centinaia di nuove figure professionali all’interno dell’ASM. L’attuale Direzione strategica rinnova l’invito alla collaborazione nell’esclusivo interesse dei materani”.