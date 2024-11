Screening tumore al seno, camper di “Basilicatadonna” a Matera

1 minuto per la lettura

Il camper per lo screening gratuito del tumore al seno farà a tappa a Matera per tre settimane dal martedì al venerdì

Il camper dello screening per il tumore al seno, per tre settimane, farà tappa a Matera per eseguire esami mammografici gratuiti previsti dal progetto promosso dalla Regione “Basilicatadonna”.

Ogni donna di età compresa tra i 45 e i 74 anni, residente in Basilicata, potrà sottoporsi all’esame mammografico raggiungendo il camper della prevenzione situato nel parcheggio inferiore dell’Ospedale Madonna Delle Grazie seguendo la cartellonistica presente in loco.

L’azienda Sanitaria Locale di Matera invita le donne interessate dal programma a partecipare allo screening poiché la prevenzione è la chiave per combattere il tumore al seno.

Occorre precisare che le donne appartenenti alla fascia d’età 45-49 anni, devono eseguire l’esame mammografico con cadenza annuale, mentre quelle appartenenti alle altre fasce d’età effettuano l’esame con cadenza biennale. Il test impiegato per lo screening del tumore della mammella è la mammografia, cioè una radiografia delle mammelle. È una procedura semplice e non dolorosa, dalla durata media di 10 minuti che può provocare solo un leggero fastidio dovuto alla compressione necessaria per la buona qualità dell’esame.

Per prenotare la mammografia è necessario chiamare il numero verde 800 054 242 da rete fissa e 0971 441523 da rete mobile. Il personale sanitario presente sul camper della Regione Basilicata effettuerà gli esami dalle ore 9.00 alle ore 16,oo dal martedì al venerdì.