Paura a Bernalda: un incendio ha minacciato il centro abitato

Un incendio ha minacciato il centro abitato di Bernalda. Evacuate per precauzione 15 famiglie. L’origine sarebbe dolosa. Operazioni di spegnimento complicate dal vento

In serata erano ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto rogo che per tutta la giornata di ieri ha interessato Bernalda e precisamente le zone di «Madonna degli Angeli» e «San Donato».

L’incendio, che ha minacciato il centro abitato, avvolgendo anche alcuni giardini privati, è stato domato solo dopo un lungo e impegnativo intervento da parte dei soccorsi che sono rimasti sul posto per tutta la notte per monitorare la situazione e prevenire eventuali riaccensioni. Le squadre dei vigili del fuoco (Matera, Ferrandina, Tinchi e Montalbano) hanno lavorato ininterrottamente contro il fuoco che si propagava velocemente a causa del forte vento di Scirocco. Le fiamme – secondo i primi rilievi – sarebbero di origine dolosa. Partite, con ogni probabilità, da San Donato, hanno poi aggredito l’area di Madonna degli Angeli, dove si trovano diverse villette e condomini, per poi avvicinarsi al centro abitato.

Come riferisce il vice sindaco, Pino Greco, via delle Fontane, via Figliuolo e via Rodari le zone più assediate dal fuoco. Qui, per sicurezza, evacuate alcune abitazioni per un totale di 15 famiglie che in serata sono potute rientrare nelle loro case. Per arginare l’avanzare del fronte del fuoco, rialimentatosi dopo circoscritto, sono arrivati anche due elicotteri e due canadair in soccorso delle quattro squadre di vigili del fuoco. A prendere parte alle operazioni di spegnimento anche volontari della protezione civile.

Già avviate, da parte delle forze dell’ordine, le indagini per risalire agli eventuali responsabili dell’incendio. Come detto, infatti, è forte il sospetto che il fuoco sia stato appiccato da piromani che hanno scelto una giornata segnata dal vento per tornare a colpire. Saranno analizzati i filmati delle numerose telecamere di sorveglianza presenti sul territorio per scoprire possibili movimenti sospetti.

La sindaca Francesca Matarazzo ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Sul profilo facebook del Comune, la prima cittadina ha invitato i residenti delle aree interessate a mantenere la massima attenzione anche durante la notte.

Poi si è scagliata contro i piromani: «E’ inaccettabile che gesti criminali di questo tipo continuino a mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e a causare danni irreparabili alla flora e alla fauna del nostro paese. Il comune di Bernalda – scrive ancora la sindaca nel suo post- esprime la più ferma condanna verso chi distrugge il nostro territorio con atti vigliacchi e irresponsabili. Non ci fermeremo fino a quando i responsabili non saranno scoperti e perseguiti. Continueremo ad aggiornarvi con tempestività qualora fosse necessario».

La prima cittadina ha, infine, rivolto «un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori che hanno lavorato senza sosta per riportare la situazione sotto controllo».