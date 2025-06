Matera, prime crepe nel gruppo di Cifarelli: Angelino non si presenta

2 minuti per la lettura

Comune di Matera, prime crepe nel gruppone che sosteneva Roberto Cifarelli: Angelino non si presenta alla riunione di maggioranza, opzioni diverse anche sulla presidenza del consiglio comunale

Si è rotto ieri, 25 giugno 2025, a quattro giorni dal primo Consiglio comunale il fronte dei 18 consiglieri della coalizione che sosteneva Roberto Cifarelli.

Nel corso della riunione di ieri si è dovuta fronteggiare l’assenza di Giovanni Angelino di “Matera nel cuore” che ha scelto di non partecipare all’incontro di quella che è di fatto la maggioranza consiliare. «Io rappresento una lista che non ha intenzione di firmare deleghe in bianco nei confronti di altri per cui chiunque voglia dovrà rapportarsi direttamente con me e con gli altri componenti della lista».

Quella di Angelino suona evidentemente come una netta presa di distanza pare anche motivata da qualche “incontro ristretto” tra alcuni rappresentati della coalizione che avrebbe indispettito non poco l’esponente civico.

Di certo adesso i numeri in Consiglio comunale sembrano cambiare e qualche altro malessere continua anche a trasparire tanto che il rischio che ci possa essere una sorta di effetto a catena dopo la decisione di Angelino diventa concreto se non proprio probabile.

È lo stesso diretto interessato a confermare questa impressione: «non escludo che altre 2-3 persone possano prendere la mia stessa decisione in questo momento» ha spiegato il consigliere comunale eletto con Matera nel cuore.

La riunione di ieri è comunque andata avanti ed a quanto pare è emersa la necessità di mantenere una sorta di compattezza del fronte per non rendere difficile poter andare avanti in maniera produttiva. Insomma se i numeri si ridurranno ulteriormente la coalizione si “romperà” completamente.

COMUNE DI MATERA, L’ASSENZA DI ANGELINO ALLA RIUNIONE DELLA MAGGIORANZA CHE SOSTIENE CIFARELLI

Stando alle prime notizie fino a tarda sera non si sarebbe giunti ad una soluzione definita per la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio. Al momento anche eventualmente con soli 17 voti ma la coalizione avrebbe la possibilità di eleggere alla quarta votazione un proprio presidente. La scelta però non appare semplice e le posizioni evidentemente rispetto a questo tipo di opzione rimangono diverse con Nicola Casino e Adriana Violetto che per numero di voti presi potrebbero essere in cima alla lista dei possibili candidati.

Anche se ci sarebbe anche il nome di Nunzia Antezza e lo stesso nome di Roberto Cifarelli per provare comunque a tenere unita la coalizione. Insomma opzioni diverse e soluzione che si starebbe ancora cercando senza avere sottomano una possibilità precisa. Ma con la prudenza necessaria per evitare che “l’ultima” risorsa in termini di maggioranza rimasta possa essere persa.