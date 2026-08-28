Forza Italia: Tajani affida a Bardi la guida del partito in Basilicata

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Svolta per Forza Italia: Tajani affida la guida lucana del partito a Bardi: coalizione blindata e bloccate le fughe a destra

Il governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, si prepara a diventare il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. È questo il passaggio politico più rilevante che si profila all’interno del centrodestra lucano: la nomina del governatore arriverà al congresso regionale del partito, formalmente convocato per il 19 settembre a Potenza dal segretario nazionale Antonio Tajani con una lettera ufficiale. Bardi è indicato come il successore della ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, attuale coordinatrice uscente. La prospettiva, confermata da più fonti interne al partito, segna un netto rafforzamento del ruolo del presidente all’interno della struttura degli azzurri, posizionandolo come figura di garanzia e traghettatore verso una nuova sintesi interna.

Il congresso rappresenterà un appuntamento cruciale per ridefinire gli equilibri del centrodestra lucano. Per Bardi si tratta di assumere, accanto alla responsabilità istituzionale della giunta, un incarico direttamente legato all’organizzazione territoriale. Una scelta che giunge dopo una stagione in cui Forza Italia ha consolidato la propria presenza nella maggioranza regionale e che punta a equilibrare i rapporti di forza con gli alleati storici, Fratelli d’Italia e Lega, oltre che a gestire le dinamiche interne e la futura selezione delle candidature in vista delle prossime scadenze elettorali politiche e amministrative. Il passaggio alla guida regionale aggiunge un tassello alla parabola politica del governatore, chiamato a trasformare l’indicazione di Tajani in una scelta formale.

UN’OCCASIONE PER VITO BARDI

Per Bardi sarà l’occasione per misurarsi con il radicamento del partito sul territorio, da Potenza a Matera, gestendo i nodi strategici locali in una fase in cui la solidità della maggioranza resta fondamentale. Sul tavolo del neo-coordinatore ci saranno partite chiave per il Mezzogiorno, a partire dalla delicata applicazione della legge sull’Autonomia differenziata — tema sul quale il presidente ha già rivendicato il ruolo di Forza Italia a tutela dei territori meridionali — e il coordinamento delle alleanze nei singoli comuni.

La sfida sarà convertire il peso istituzionale in consenso diffuso per blindare la coalizione e proiettare la Basilicata nei futuri assetti nazionali del partito. Inoltre, la nuova guida di Bardi dovrà necessariamente intercettare l’elettorato moderato lucano e intercettare la deriva verso la destra estrema del collega generale Vannacci. Inoltre, avrà anche il compito di definire la linea d’azione in vista della prossima programmazione dei fondi europei e dei progetti del PNRR, nodi centrali per lo sviluppo economico regionale, consolidando il ruolo guida di Forza Italia nel Sud.