Morte nel cantiere di San Brancato, 2 indagati

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Sono due gli indagati per la morte dell’operaio Senise al cantiere di San Brancato; l’ipotesi di reato è omicidio colposo aggravato

Omicidio colposo aggravato: è questa l’ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura di Lagonegro per la tragica morte di Salvatore Terracina, l’operaio di Senise rimasto vittima dell’incidente avvenuto in un cantiere edile di San Brancato, a Sant’Arcangelo. Due, al momento, le persone iscritte nel registro degli indagati: il titolare dell’impresa di cui era dipendente Terracina, la KG Buildings, e un collega della vittima, che si trovava alla guida dell’escavatore che ha poi travolto lo sfortunato operaio, morto sul colpo. Un provvedimento dovuto, quello dell’autorità giudiziaria, in considerazione della necessità di eseguire l’autopsia (un atto irripetibile) sul corpo della vittima e quindi di consentire la nomina di consulenti di parte. Esame autoptico che è stato poi effettuato e i cui risultati dovranno essere resi noti entro novanta giorni.

Tutto questo mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri e mentre rimane sotto sequestro il cantiere dell’area industriale dove si è consumata la tragedia intorno alle 8 di lunedì scorso, quando era da poco iniziata l’attività lavorativa. Un cantiere edile destinato alla realizzazione di un capannone e nel quale pare operino anche altre imprese. Oltre a cercare di ricostruire le modalità del tragico incidente, gli investigatori sono impegnati anche e soprattutto a verificare il rispetto dei livelli di sicurezza esistenti nell’area. In proposito, i legali di fiducia del titolare della KC Buildings hanno fatto sapere di riservarsi di chiedere agli inquirenti di poter ascoltare quanto prima il proprio assistito.

LE RIVENDICAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Proprio in seguito a quanto accaduto lunedì scorso, ultimo di una serie di incidenti a volte anche mortali, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è diventato il tema centrale delle rivendicazioni delle organizzazioni sindacali lucane. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Basilicata (le sigle della categoria), non a caso, hanno proclamato per oggi due ore di sciopero regionale dell’edilizia, da tenersi nelle due ultime ore del turno di lavoro. Non solo. Stamane, a partire dalle 10, rappresentanti sindacali e lavoratori edili si ritroveranno in piazza Mario Pagano, a Potenza, davanti alla Prefettura dove daranno vita a un presidio di protesta.

Si tratta di una mobilitazione – quella promossa da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Basilicata –, come è spiegato in una nota, “per denunciare lo stillicidio di morti e di infortuni gravi nei cantieri edili che contrassegna la quotidianità del lavoro anche nella nostra regione, e a sostegno degli obiettivi e delle proposte sindacali in materia di salvaguardia della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

La morte di Salvatore Terracina, 57 anni, sposato e padre di due figli, costituisce l’ennesima tragedia che ha provocato sconcerto e dolore non soltanto a Sant’Arcangelo e Senise (dove la sindaca Eleonora Castronuovo ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali), due centri dove la vittima era conosciuta e stimata, ma un po’ in tutta la regione. Lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio giunti dagli ambienti politici, sindacali e dell’associazionismo. Dichiarazioni sentite e apprezzate a cui, però, adesso si chiede di far seguire atti concreti per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.