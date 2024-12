Restrizioni idriche per Potenza per un altro fine settimana

3 minuti per la lettura

Restrizioni idriche per Potenza e altri 28 comuni in attesa per un altro fine settimana

La crisi idrica fa sentire ancora i suoi effetti. Per Potenza e gli altri 28 Comuni dello schema idrico del Basento Camastra, infatti, sono previste restrizioni idriche anche oggi, sabato 30 novembre 2024 e domani. L’erogazione dell’acqua, dunque, sarà garantita dalle 7 alle 19.

POTENZA E GLI ALTRI COMUNI IN ATTESA DEL BASENTO

Continua, nel frattempo, l’attività di riempimento delle riserve di compenso presso i serbatoi cittadini e di regolazione delle portate nelle schema. «Terminata questa fase – ha spiegato Acquedotto lucano – entro i primi giorni della prossima settimana si verificherà la possibilità di estendere le ore di erogazione in tutti gli abitati dello schema idrico». Sono 140mila i cittadini che da questa estate sono alle prese con restrizioni, prima periodiche e da due mesi giornaliere, perché la diga del Camastra è a secco. Iniziata nella rete idrica l’immissione delle acque del Basento, prelevate con una canalizzazione che è stata creata in emergenza, e sottoposte a continui controlli.

Intanto ascoltato Giuseppe Brindisi, nella sua veste di responsabile della Protezione civile comunale, nell’ultima seduta della Quinta Commissione consiliare permanente, su invito del presidente Attilio Giuliani, per riferire in merito agli aggiornamenti riguardanti l’emergenza idrica in corso.

«Monitoriamo attentamente la situazione – ha dichiarato il presidente Giuliani – tenendoci costantemente in contatto con la Protezione civile comunale. Il lavoro che stanno svolgendo per sostenere i cittadini in questo momento così problematico per la nostra città è importantissimo ed encomiabile».

PREDISPOSTI NOVE PUNTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

Nel corso della seduta, Brindisi ha comunicato che sono stati predisposti nove punti di distribuzione d’acqua, presso i quali i cittadini potranno recarsi con propri recipienti.

I punti di distribuzione sono situati nelle seguenti aree: Comune di Potenza – via Nazario Sauro (Hub principale); Parcheggio Scambiologico Stazione S. Maria; Palestra via Roma; via Verrastro (ultimo ingresso – Agricoltura Regione); Parco Baden Powell; Parco Tre fontane; Parco S. Antonio la Macchia; Rione Bucaletto (sagrato Chiesa); Macchia Romana (sagrato Chiesa).

Brindisi ha inoltre evidenziato, in occasione della sua audizione in Commissione, che sulla zona urbana e nei comuni limitrofi, i volontari che fanno capo alla Protezione civile comunale sono attivi nella distribuzione domiciliare di buste d’acqua alle persone fragili (allettati, anziani, famiglie in difficoltà). Per quanto riguarda la qualità delle acque, giovedì Arpab aveva comunicato che: «Il campione analizzato non presenta superamenti dei valori ed è in linea con i risultati del precedente prelievo”. L’agenzia, su mandato dell’Azienda sanitaria di Potenza aveva analizzato le acque in uscita dal potabilizzatore di Masseria Romaniello a Potenza attraverso un campione prelevato lo scorso 25 novembre, dopo l’immissione nella rete idrica delle acque del fiume Basento, prelevate con una canalizzazione realizzata d’urgenza. «Il processamento dei dati, che richiede circa 48 ore, non ha fatto emergere criticità – aveva comunicato una nota della Regione Basilicata.