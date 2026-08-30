Filiano, riaperto il ponte di Meccadinardo

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Una spesa di 173mila euro per la Provincia di Potenza per l’intervento al ponte di Meccadinardo, a Filiano, ora riaperto

FILIANO – Riaperto ieri mattina (29 agosto 2026), dopo la fine dei lavori di consolidamento strutturale e dopo la messa in sicurezza il ponte situato lungo la Strada provinciale ex Statale 93 “Appulo lucana”, nella località di Meccadinardo, a Filiano. A renderlo noto la Provincia di Potenza.

L’infrastruttura era «in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni – è scritto in una nota – a causa di gravi criticità strutturali, che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l’impiego della tecnologia laser scanner, avevano infatti evidenziato un fuoripiombo di circa dieci centimetri lungo l’arcata di valle. Questo disallineamento imponeva un intervento immediato per scongiurare il rischio di un’accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l’equilibrio dell’infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d’acqua».

«Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un’infrastruttura fondamentale e sicura – ha dichiarato il presidente della Provincia, Christian Giordano – Di fronte all’urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la Provincia ha scelto di operare attivamente e in proprio».

Un intervento che «testimonia l’efficienza dell’amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. Un doveroso ringraziamento va all’Ufficio Viabilità dell’Ente che sta svolgendo un lavoro enorme con risorse umane e finanziarie limitate, riuscendo a dare risposte concrete alle nostre comunità».

UNA SPESA DI 173MILA EURO

I lavori sono stati realizzati e gestiti dalla Provincia di Potenza. Per la loro esecuzione, l’Ente ha attinto alle risorse stanziate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) attraverso il decreto ministeriale 125 del 2022, comunemente noto come “fondo ponti”.

L’intervento, ha comportato un impegno economico complessivo a disposizione del progetto di oltre 173.000 euro.

Le lavorazioni hanno previsto il consolidamento statico e l’inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica.

La riapertura del viadotto risolve i notevoli disagi alla circolazione affrontati in questi mesi dai cittadini, costretti a utilizzare percorsi alternativi su una strada interpoderale comunale.

Con l’ultimazione di quest’opera, la Provincia di Potenza conferma la propria determinazione a garantire la fluidità e la sicurezza dei collegamenti, pur sottolineando la criticità in cui versano le infrastrutture del territorio.

Per un adeguamento completo e la definitiva messa in sicurezza di tutti i ponti provinciali occorrerebbero fondi imponenti, stimati in non meno di 400 milioni di euro.