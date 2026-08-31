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Potenza, inclusione a rischio per i tagli. Insufficienti i fondi della Regione. Tagli al personale e 134 studenti penalizzati. L’allarme della Fp Cgil. Il budget comunale è passato da 1.200.00 euro a 900 mila.

POTENZA – Una sforbiciata da 360 mila euro che rischia di mandare in crisi il sistema dell’inclusione scolastica nel capoluogo lucano. È l’allarme lanciato da Giuliana Scarano segretaria generale Fp Cgil Potenza e Sandra Guglielmi segretaria Fp Cgil Potenza che hanno denunciato «il drastico calo delle risorse destinate al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità nelle scuole comunali per l’anno 2026/2027».

Il bilancio del Comune di Potenza dedicato a questo capitolo di spesa è passato, per i tagli effettuati per la mancanza di 5 milioni di euro nelle casse comunali, da una previsione «di 1.260.000 euro a soli 900.000 euro, registrando una contrazione del 20 per cento». E a poco serve l’ossigeno arrivato dalla Regione Basilicata che, pur avendo stanziato 600 mila euro complessivi a livello regionale, ha assegnato all’Ambito socio-territoriale di Potenza «appena 69.310,34 euro sulla base di 134 alunni censiti». Una cifra definita da Scarano e Guglielmi «del tutto insufficiente». Una «cifra che aiuta ma che non basta». La stessa Regione, infatti, nella propria delibera, riconosce «che la copertura del servizio è messa in crisi soprattutto dalla carenza di risorse economiche degli enti locali. Tuttavia, lo stanziamento regionale non è sufficiente a compensare da solo una contrazione così importante».

INCLUSIONE A POTENZA, FONDI REGIONALI INSUFFICIENTI E IL RISCHIO DI NUOVI TAGLI

La Regione, volendo, potrebbe procedere a uno stanziamento straordinario a favore del Comune di Potenza ma difficilmente arriveranno, nelle casse comunali, ulteriori fondi. Oltre al disservizio per le famiglie, la scure dei tagli si abbatterà in modo drammatico sui lavoratori del settore. Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione «rappresentano – hanno spiegato Scarano e Guglielmi – una categoria già fortemente penalizzata da contratti part-time e condizioni di precarietà strutturale». La riduzione del budget si tradurrà in pratica in un taglio lineare delle ore di assistenza da prestare in aula. «Per i lavoratori questo significa una drastica decurtazione dei già esigui stipendi». Una vera e propria mazzata economica che toglierà una fetta vitale dal salario mensile di professionisti che ogni giorno garantiscono il diritto allo studio.

«Ci troveremmo davanti a una doppia penalizzazione – spiegano le segretarie regionale e cittadina della Fp Cgil – da un lato gli alunni privati di un diritto, dall’altro i lavoratori che subiscono una significativa perdita salariale. Non si può parlare di integrazione scolastica e contemporaneamente colpire chi la rende concretamente possibile». Il sindacato ha pertanto chiesto a Comune e Regione di fermare il «rimpallo di responsabilità e di garantire la copertura finanziaria basandosi sul reale fabbisogno degli studenti e non sui vincoli di bilancio». Una posizione sostenuta anche dai passati interventi del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, secondo cui le difficoltà finanziarie della pubblica amministrazione non possono in alcun modo compromettere un diritto costituzionale fondamentale come quello all’istruzione e all’inclusione.