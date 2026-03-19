Potenza, bazar della droga in auto: arrestata una coppia

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Potenza, bazar della droga in auto: coppia arrestata. Lui finisce in carcere, lei ai domiciliari. La Coppia scoperta a Parco Aurora con eroina, crack, coca e marijuana.

Avevano eroina, crack, cocaina e marijuana in dosi già pronte per la distribuzione. È questa la scoperta che sabato scorso ha portato all’arresto in flagranza con l’accusa di spaccio di un 25enne di origine nigeriana e una 33enne potentina, «entrambi già noti alle forze dell’ordine». Lo hanno reso noto, ieri, i carabinieri del comando provinciale, spiegando che l’attività dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Potenza si è svolta «nella zona di Parco Aurora».

«Durante la vigilanza di un’area adibita a parcheggio – si legge nel comunicato diffuso dall’Arma -, i due occupanti di una vettura in sosta, in palese stato di agitazione, hanno tentato di eludere il controllo. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso di confermare i sospetti dei carabinieri, portando al rinvenimento di un vero e proprio assortimento di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e pronte per lo spaccio: circa 16 grammi di eroina, oltre 15 grammi di crack (ripartiti in 46 involucri), cocaina e marijuana».

COPPIA ARRESTATA A POTENZA PER DROGA IN AUTO

«Oltre allo stupefacente, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi, nonché una somma di denaro in contanti, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita». Proseguono dal comando provinciale. «Le sostanze sequestrate verranno sottoposte ad analisi tecniche presso i laboratori specializzati dell’Arma per stabilirne il grado di purezza e la capacità psicotropa». «Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza, mentre la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina».

Si legge ancora nel comunicato. «Il gip del Tribunale di Potenza ha poi convalidato gli arresti operati dai Carabinieri disponendo nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere e per la donna gli arresti domiciliari. «L’operazione portata a termine dai carabinieri – conclude il comunicato – sottolinea la costante attenzione dell’Arma nel monitorare le aree di aggregazione e i punti sensibili della città con il preciso intento di prevenire e, come in questo caso, stroncare sul nascere la diffusione di droghe e sostanze psicotrope altamente pericolose, a tutela della legalità e della sicurezza pubblica nel capoluogo».