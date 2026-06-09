Potenza, vasto incendio lungo la ferrovia Fal: circolazione bloccata

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Un incendio lungo la ferrovia Fal a Potenza ha bloccato treni e traffico; residenti in strada, ma nessun ferito.

Un vasto incendio è divampato, oggi 9 giugno 2026 intorno alle 14.30 a Potenza, lungo i binari della ferrovia Fal (Ferrovie Appulo Lucane). Le fiamme hanno distrutto la vegetazione e le sterpaglie a ridosso della linea ferroviaria. Immediatamente è stata interrotta la circolazione ferroviaria. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco che stanno ancora sul posto per spegnere le fiamme. Bloccato il traffico , in entrambi i sensi di marcia, lungo via Vaccaro nel tratto al di sopra della zona dell’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine. I residenti nelle palazzine, che affacciano sulla tratta ferroviaria, alla vista delle prime fiamme e del fumo si sono riversati in strada ma prima hanno dato l’allarme. Non si registrano pericoli imminenti per le abitazioni situate vicino alla ferrovia né per i cittadini.