Incendio a Maratea: fiamme vicino al Cristo Redentore, si teme il crollo del costone

1 minuto per la lettura

Grave incendio a Maratea: le fiamme circondano il Cristo Redentore: in corso i sopraluoghi per comprendere gli eventuali danni strutturali

Maratea nella notte ha dovuto fare i conti con un terribile incendio divampato nella frazione di Santa Caterina. Le fiamme, che si presumono dolose, hanno interessato anche le aree circostanti la Basilica di San Biagio e la statua del Cristo Redentore, simbolo della Perla Tirreno.

Con l’impiego degli elicotteri, i vigili del fuoco ci hanno impiegato 9 ore per mettere l’incendio sotto controllo: per fortuna non si registrano feriti o danni materiali, ma solo un grosso spavento per turisti e abitanti. Adesso, il pericolo è rappresentato dalla possibile instabilità del costone del monte San Biagio. Per questa ragione è in corso il sopralluogo dei rocciatori, finalizzato a capire se la Provinciale sottostante dovrà essere chiusa o meno. Già ieri mattina il sindaco aveva interdetto fino a nuova comunicazione il Cammino di San Biagio e la Via Ferrata sul Monte San Biagio.