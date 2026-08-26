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Giornata di emergenza incendi nel Potentino. Diversi roghi si sono sviluppati in diverse località e poca distanza di tempo l’uno dall’altro.

Giornata di fuoco, quella di ieri, 25 agosto 2026, per il Potentino, dove diversi roghi hanno impegnato per ore personale e mezzi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Il fronte più preoccupante si è sviluppato a Vaglio Basilicata, dove un vasto incendio di vegetazione, alimentato dalle raffiche di vento, ha interessato un’ampia area del territorio arrivando a lambire alcune abitazioni. Sul posto un imponente schieramento di soccorritori, con le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile al lavoro sia da terra che da aria per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le strutture e le abitazioni minacciate dal rogo. L’emergenza ha infatti richiesto anche l’intervento di un elicottero e di un canadair, impegnati in ripetuti lanci d’acqua sulle aree interessate dalle fiamme.

EMERGENZA INCENDI NEL POTENTINO: I FOCOLAI A FILIANO E MACCHIA ROMANA

Un altro focolaio si è poi sviluppato a Filiano. In questo caso l’elemento di maggiore preoccupazione è rappresentato dalla vicinanza delle fiamme a un distributore di carburante, circostanza che rende particolarmente delicate le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Già in mattinata un rogo di sterpaglie si era sviluppato nella zona di Macchia Romana, nelle vicinanze di alcune abitazioni. Anche in questo caso il vento ha reso più difficili le operazioni di spegnimento, favorendo la propagazione delle fiamme. I Vigili del Fuoco sono però riusciti a intervenire tempestivamente.

LE CONDIZIONI METEO E LE OPERAZIONI DI BONIFICA

Il forte vento ha rappresentato un ulteriore fattore di criticità, alimentando le fiamme e rendendo più complesse le operazioni di spegnimento. A rendere ancora più delicato il quadro sono state le elevate temperature, che hanno favorito l’inaridimento della vegetazione e aumentato il rischio di nuovi incendi. Le squadre dei pompieri e della Protezione Civile sono rimaste impegnate nei diversi territori interessati dai roghi per ore. Le operazioni di spegnimento, infatti, sono proseguite fino a tarda sera, quando le fiamme sono state progressivamente contenute. I soccorritori intervenuti sono stati poi impegnati anche nella bonifica di tutte le zone interessate dalle fiamme per scongiurare la ripresa dei focolai.