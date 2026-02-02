A Vietri di Potenza l’altalena più alta d’Europa

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, annuncia l’avvio dei lavori per il nuovo attrattore lucano, l’altalena più alta d’Europa. L’impianto in uno scenario mozzafiato vicino al Raccordo per Potenza

L’altalena più alta d’Europa con a valle un terminal bus e una struttura (già realizzata) che andrà a promuovere i prodotti del territorio. Partiranno a breve a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione di questo nuovo attrattore turistico fortemente voluto dall’amministrazione comunale, a seguito di un progetto già approvato nel 2022, e che in questi giorni vedrà la pubblicazione della gara di appalto per procedere poi alla sua realizzazione.

L’ALTALENA PIÙ ALTA D’EUROPA A VIETRI DI POTENZA

A darne notizia è il sindaco, Christian Giordano. Il progetto verrà realizzato nell’area del Monte Rotonda, nei pressi dell’area di contrada San Vito, che costeggia il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nei pressi dello svincolo per Vietri di Potenza. Un paesaggio mozzafiato, con l’altalena che darà la possibilità anche di vedere il mare – il Golfo di Salerno – che, oggi, è ben visibile a occhio nudo dalla stessa area.

Sarà possibile utilizzare l’altalena gigante anche in compagnia di altre persone, fino a tre contemporaneamente.

IL SINDACO GIORDANO: «INTORNO ALL’ALTALENA ANCHE ALTRE ATTRAZIONI»

«Intorno all’altalena – dichiara il sindaco Giordano – saranno presenti anche percorsi trekking e altre attrazioni dedicate alla montagna, a seguito di un progetto approvato nel 2022. Contestualmente, a valle, presso l’uscita Autostradale di Vietri di Potenza, procederemo alla realizzazione del nuovo Terminal Bus “La Porta della Lucania”, che diventerà una vera a propria vetrina per tutti i comuni del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, che ringrazio, nella persona dell’amministratore Antonio Alvino, che ha finanziato questo progetto».

PROGETTO DI ATTRAZIONE TURISTICA

Quello dell’altalena rientra in un progetto più ampio grazie a un finanziamento ottenuto da 800mila euro. Progetto che è pronto a vedere la luce grazie ai lavori che partiranno a breve. È solo uno dei tanti messi in campo dall’amministrazione comunale. Diverse attrazioni turistiche che sono pronte a essere completate. Oltre all’altalena gigante e all’area di Porta della Lucania, a breve verrà inaugurato il Museo Virtuale nel centro abitato, il Parco delle Cascate del Vallone del Tuorno (con i lavori che procedono speditamente), e quelli già realizzati, come la piscina comunale, il Percorso dei Murales e delle Fontane. Mentre sono in fase di completamento scuole e nuove piazze.

«Questo progetto – ha concluso il sindaco Giordano – rappresenta uno step importante di un vero e proprio programma di sviluppo dell’intero territorio che da tempo stiamo portando avanti. Riteniamo che quest’area rappresenterà il centro nevralgico per la promozione e per lo sviluppo, non solo di Vietri di Potenza, ma per tutti i comuni dell’area a partire da quelli appartenenti al Patto Territoriale».