Potenza, sarà demolito il Viadotto Tiera

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Viadotto Tiera a Potenza, abbattimento in vista. Il prefetto convoca gli enti interessati alla demolizione del viadotto sulla ferrovia. Giordano, presidente dell’ente proprietario del bene: «Noi eravamo per il recupero, nulla osta per non perdere tempo»

POTENZA – È ufficiale: il viadotto Tiera – chiuso dal 15 agosto scorso dopo un cedimento strutturale – sarà demolito. Dunque non è passata la linea della Provincia di Potenza che avrebbe preferito consolidarlo e recuperarlo. Ma ci sono motivi altrettanto validi anche dalla parte di chi preferiva l’abbattimento, ossia Rfi.

Del progetto di abbattimento si legge nella nota diffusa ieri, martedì 16 giugno 2026, dalla prefettura di Potenza: «In vista dell’intervento di demolizione del viadotto situato al km 121+000 della ex Ss 93 “Appulo-Lucana”, in località Tiera di Potenza, il prefetto Michele Campanaro ha convocato, nella Sala Italia della Prefettura, giovedì 18 giugno prossimo, alle 11, un Tavolo tecnico di coordinamento istituzionale per la condivisione delle informazioni, la corretta gestione delle fasi operative e l’adozione delle più opportune misure di sicurezza, in vista della demolizione della campata di scavalco del viadotto della linea ferroviaria e del ripristino della circolazione ferroviaria».

VIADOTTO TIERA, PASSA LA LINEA DELLA DEMOLIZIONE

Alla riunione di domani, giovedì 18 giugno 2026, parteciperanno l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il presidente della Provincia Christian Giordano, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e tutti gli altri corpi ed enti interessati, fra cui il responsabile della Direzione operativa infrastrutture territoriale Bari della Rete Ferroviaria Italiana.

Il vero disagio causato dalla precaria condizione dell’infrastruttura è stato quello dell’interruzione del traffico ferroviario: sotto vi transitano infatti i binari delle linee Appulo-Lucane.

«Da Rete Ferroviaria Italiana hanno chiesto di abbattere il viadotto per una serie di ragioni tecniche – dice al telefono Christian Giordano, presidente dell’ente proprietario del bene, la Provincia di Potenza – ma noi nelle convenzioni sottoscritte abbiamo chiarito più volte e con attenzione un passaggio: per quanto ci riguarda la demolizione è solo una prima fase. Poi andrà ripristinato. In soldoni: il viadotto va ricostruito».

GIORDANO: «ERAVAMO PER IL RECUPERO»

Perché non ha avuto successo il progetto di recupero? «Noi inizialmente eravamo appunto per la soluzione più veloce, il recupero. Ma per quanto riguarda la parte tecnica da parte di Rfi richiedevano una verifica di tutto il viadotto, lunga e molto costosa. Hanno insistito molto sia formalmente che informalmente. La decisione finale è stata poi calibrata in base al finanziamento chiesto dalla Regione Basilicata per farlo arrivare a chi deve fare l’intervento». E quindi alle ferrovie? «Sì», risponde Giordano.

«Tra il non fare nulla e fare la demolizione – spiega – abbiamo accettato quest’ultima soluzione e dato il nulla osta».

VIADOTTO TIERA, TEMPI PER L’ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE

E ora quanto ci vorrà per abbattere il viadotto (e rifarlo, per non cancellare una strada esistente)? La parola passa a Rfi.

All’inizio anche alla Provincia erano convinti che con due campate in condizioni precarie e un pulvino spaccato in due (e dunque una disfunzione pericolosa) ci fosse la necessità assoluta di demolire. Poi, effettuando ili puntellamento, in Provincia – dove opera come dirigente una dei tecnici più preparati della Basilicata, Enrico Spera – ci si è chiesti: perché non verificare la possibilità di un progetto di riparazione? Da qui era arrivata l’idea di creare un “pulvinone”, una struttura esterna che ricreasse il funzionamento giusto di quello originario, con la legatura dei bracci degli altri pulvini.

IL PIANO IN MANO A RFI

Ma quando il piano è stato trasferito a Rfi, è stato opposto un atteggiamento guardingo. Il ragionamento, da parte dell’ente ferroviario, era semplice: se s’interviene solo sull’elemento rotto, come si può essere certi che nel viadotto non ci siano altre anomalie costruttive? Dunque l’esigenza di una verifica totale in base alla normativa attuale. Questo avrebbe creato un onere contrattuale decisamente più forte e preso più tempo. Ma per l’ente recuperare altri soldi non è semplice. In più, quel milione e 200.000 euro ottenuti per «adeguare il viadotto» cosa significava? Ci sarebbero stati altri soldi per ricostruire? Nel frattempo Rfi voleva riaprire la linea il prima possibile e minacciava anche di citare per danni la Provincia. Ed ecco che si arriva alla soluzione più sicura e veloce. Un botto e via.