Chiorazzo ricoverato, gli auguri della politica lucana

2 minuti per la lettura

SI SONO stretti attorno al collega Angelo Chiorazzo i neo eletti della dodicesima legislatura della Regione Basilicata. Senza distinzioni di sorta, in base alle diverse appartenenze politiche. Ad augurare una pronta guarigione al neo consigliere regionale Chiorazzo, ricoverato al San Carlo di Potenza in seguito a un aneurisma celebrale, è stato il presidente facente funzioni del parlamentino lucano, Francesco Cupparo (Fi). «Un velo di tristezza mi attanaglia al pensiero che Angelo non potrà essere con noi perché sta combattendo una battaglia difficile e complicata». Ha dichiarato Cupparo. «Però sono certo che saprà superare anche questa difficoltà perché è un uomo forte e combattivo, come tutti noi del sud della Basilicata. Forza Angelo, ti aspettiamo presto».

Auguri di pronta guarigione al fondatore e consigliere regionale del movimento Basilicata Casa Comune, Chiorazzo, sono stati espressi anche dal consigliere Cosimo Latronico (FdI). «Mi aggiungo per ragioni personali e di affetto ai pensieri formulati dal consigliere Cupparo. Spero che si riprenda presto e in maniera piena e possa tornare a breve a lavorare con la stessa forza e passione».

Anche il governatore Vito Bardi, dopo aver dato il benvenuto ai consiglieri, a quelli riconfermati e ai nuovi arrivati, ha affermato che avrebbe voluto iniziare la prima seduta consiliare della dodicesima Legislatura in mondo diverso e, soprattutto, con tutti i consiglieri presenti. «Mi associo alle parole di vicinanza espresse dal consigliere Cupparo nei confronti del collega consigliere Chiorazzo. La politica è una cosa, l’aspetto umano e le amicizie sono altro. Noi tutti siamo vicini ad Angelo Chiorazzo e ci aspettiamo che possa essere presto fra noi, perché è certamente anche dal dialogo costruttivo fra opposizione e maggioranza, che vengono fuori le idee migliori per la comunità».

A rassicurare sulle condizioni di Chiorazzo ha provato Giovanni Vizziello, medico eletto, a sua volta, nella lista di Basilicata casa comune. «L’intervento a cui è stato sottoposto il consigliere Chiorazzo è andato nel migliore dei modi e anche i segnali di ripresa appaiono quelli giusti, per cui ora è ricoverato e confidiamo in una ripresa rapida», ha dichiarato. «Ho appreso con stupore e profonda apprensione – ha proseguito Vizziello – del malore che ha colpito l’amico e collega Angelo Chiorazzo, al quale auguro di poter superare al più presto l’attuale momento difficile e di ritornare quanto prima possibile ai suoi impegni politici ed imprenditoriali. Un forte abbraccio ad Angelo e alla sua famiglia».

Frasi di incoraggiamento sono state indirizzate anche da tutti gli altri consiglieri intervenuti al consigliere Chiorazzo, fondatore del colosso delle coop lucane Auxilium, che alle elezioni di aprile era stato anche il candidato capace di raccogliere il maggior numero di preferenze.