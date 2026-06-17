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Gestione del trasporto pubblico, atto di forza del primo cittadino di Potenza. Clamoroso strappo di Vincenzo Telesca con la Regione: «Dal primo luglio dei trasporti locali ve ne occupate voi». Lo sconcerto dell’assessore Pepe

POTENZA – Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, con un documento ufficiale ha di fatto detto alla Regione che, a partire dal prossimo primo luglio, si dovrà fare carico della gestione del servizio di trasporto pubblico urbano del capoluogo «al fine di evitare – così nel documento ufficiale girato non solo al presidente della Regione, al presidente del consiglio regionale, all’assessore ai Trasporti, al Dirigente regionale, al Prefetto all’azienda Miccolis ma anche a tutti i consiglieri regionali – l’interruzione del pubblico servizio di trasporto».

In sintesi: un vero e proprio atto di forza per mettere nell’angolo la Regione che per il Comune sarebbe “colpevole” di non avere stanziato 5 milioni di euro che l’amministrazione cittadina, lo scorso febbraio, ha dovuto tagliare dal bilancio.

Un taglio che ha riguardato il trasporto pubblico, l’assistenza agli alunni con disabilità e altri servizi essenziali.

TRASPORTO PUBBLICO, LO STRAPPO DI TELESCA

Questo il quadro di sintesi che ha portato il sindaco Telesca – impossibilitato a firmare, entro il prossimo 30 giugno, il contratto con la Miccolis per la mancanza di 650.000 euro rispetto a quanto previsto – a una vera prova di forza con la Regione.

Insomma se in questi mesi il conflitto di fatto politico (Comune a guida centrosinistra e Regione a guida centrodestra) era stato a “bassa intensità” da ieri è esploso in tutto il suo fragore.

Per l’amministrazione del capoluogo il mancato stanziamento dei 5 milioni di euro (nella somma sono ricompresi i 650.000 che mancano all’appello per sottoscrivere il contratto con la Miccolis che si è aggiudicata il bando di gara regionale del lotto 4 che corrisponde al capoluogo di regione ndr.) sarebbe stato fatto apposta per mettere in difficoltà il Comune di Potenza. Dal suo canto la Regione, come ha testimoniato il “caso Cicala”, si è trovata a fare tagli anche al suo bilancio.

GLI EFFETTI DELL’ATTO DI FORZA DI TELESCA

Certo è che l’atto di forza del sindaco Telesca potrebbe non sortire gli effetti da lui sperati. Anzi. Potrebbe rivelarsi un boomerang perché, con il via libera che la Regione aveva dato al Comune di procedere con la firma, le responsabilità potrebbero ricadere sull’amministrazione cittadina che Miccolis potrebbe citare per danni.

TRASPORTO PUBBLICO, L’ATTO UFFICIALE

Nell’atto ufficiale il sindaco di Potenza, per tutelarsi, ha comunicato anche l’annullamento della delibera del 2024 del consiglio comunale e fatto presente «l’impossibilità di sottoscrivere il contratto per il nuovo Tpl ( contratto che deve essere firmato entro il prossimo 30 giugno ndr.) vista l’insostenibilità finanziaria, causata da un aumento dei costi contrattuali e dal mancato finanziamento regionale». Da qui l’ “invito” – o meglio l’aut aut – alla Regione Basilicata «ad attivarsi immediatamente – così nell’atto – per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano a partire dal prossimo primo luglio».

Nell’atto ci sono tutte le specifiche normative in base alle quali Telesca ha messo tutto nelle mani della Regione. Specifiche normative che, ai cittadini e ai lavoratori Miccolis – che dal prossimo primo luglio rimarranno senza lavoro – interessano poco. Roba burocratica e da addetti ai lavori.

L’AZIENDA MICCOLIS

Il nocciolo della questione è che l’azienda Miccolis si è aggiudicata formalmente la gestione del servizio di trasporto pubblico a Potenza il 31 agosto 2022, subentrando ufficialmente al precedente gestore a partire dal primo ottobre dello stesso anno.

Il percorso amministrativo si è sviluppato attraverso due fasi principali: nel 2022 il Comune di Potenza ha inizialmente affidato il servizio a Miccolis tramite una procedura d’urgenza per garantire la continuità del servizio dopo l’esclusione del vecchio gestore.

Nel 2025 c’è stata la gara definitiva regionale. Nell’ambito del maxi-bando della Regione Basilicata per i lotti del Trasporto pubblico locale, il servizio a lungo termine per la città di Potenza è stato assegnato definitivamente a Miccolis il 13 marzo dello scorso anno. Dal primo subentro del 2022 e dopo la scadenza del primo affidamento biennale, Miccolis a oggi sta operando in regime di proroga tecnica. Proroga tecnica che, però, cesserà il prossimo 30 giugno e non sarà più utilizzabile.

Da qui il pressing dei sindacati e gli incontri di questi ultimi mesi – alla luce di quanto accaduto ieri salterà probabilmente il confronto che era in programma il prossimo 18 giugno nel Palazzo di Città – affinché si arrivasse alla firma del contratto vero e proprio.

LO SQUILIBRIO FINANZIARIO

Ma nei primi mesi del 2026, il Comune di Potenza ha riscontrato un forte squilibrio finanziario nel proprio bilancio, che ha costretto l’amministrazione a prevedere un taglio totale di 5 milioni di euro.

Di questi 5 circa 2,5 milioni di euro sulla mobilità urbana. Il sindaco Vincenzo Telesca ha lanciato appelli su appelli dichiarando l’impossibilità del Comune di coprire autonomamente la quota mancante – per la firma del contratto mancano 650.000 euro – senza rischiare il dissesto finanziario. Appelli a cui la Regione ha risposto picche anche alla luce dei fondi che stanzia annualmente come contributo e che sono passati dai 3 milioni e mezzo del passato agli oltre 5 di oggi.

Tornando a ieri e all’atto di forza del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, si può sicuramente affermare che il punto è solo ed esclusivamente politico. I cittadini e i lavoratori, in tutta questa vicenda, pagheranno solo lo scotto.