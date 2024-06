Unibas-Guardia di Finanza: siglato un protocollo d’intesa

1 minuto per la lettura

L’Università degli Studi della Basilicata (Unibas) e il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Basilicata hanno siglato un accordo destinato a ridefinire gli standard di formazione e qualità professionale nella Regione.

Nella Sala degli Atti accademici del Campus di Macchia Romana, l’Università degli Studi della Basilicata (Unibas) e il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Basilicata hanno stretto un accordo destinato a rivoluzionare la formazione e l’operatività della polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria. Il rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, e il generale di Brigata Roberto Pennoni, Comandante regionale della Guardia di Finanza, hanno siglato questo protocollo d’intesa, mirato a potenziare la preparazione accademica degli agenti e a promuovere collaborazioni strategiche nella realizzazione di studi, ricerche, eventi nell’ambito di settori scientifico-disciplinari di area giuridica ed economica.

Il generale Pennoni ha enfatizzato l’importanza di questa collaborazione per l’elevazione professionale del personale delle Fiamme Gialle. «La partnership con l’Università degli studi della Basilicata – ha evidenziato il generale – ci consentirà di qualificare ulteriormente il nostro personale».

L’accordo rappresenta non solo un passo avanti nella formazione specialistica, ma apre anche nuove prospettive per gli studenti dell’Unibas. Avranno l’opportunità di interagire con professionisti del settore e di partecipare attivamente a progetti innovativi che influenzeranno positivamente il futuro della Regione. «Siamo lieti di questa sinergia – ha spiegato il rettore – che si rivelerà senz’altro molto interessante e utile sia per i nostri studenti, sia per il personale delle Fiamme Gialle».