Potenza, la forza dell’inclusione con “Amici in piazza”

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Potenza, la forza dell’inclusione con la quinta edizione di “Amici in piazza” il prossimo 29 agosto 2026 a Macchia Giocoli. Con 30 associazioni la festa di quartiere diventa il motore invisibile della città.

POTENZA – Piazza Albino Pierro batterà nel segno della solidarietà, dell’inclusione e del senso di comunità. Il prossimo 29 agosto, a partire dalle 18 , piazza Albino Pierro si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto per la quinta edizione di “Amici in piazza”, lo storico appuntamento annuale che celebra la festa del quartiere Macchia Giocoli. L’edizione di quest’anno assume una veste del tutto inedita e dal profondo valore civile. Il filo conduttore sarà infatti il volontariato, una scelta forte che ha dato vita, all’interno della manifestazione, “Festa delle associazioni potentine”.

AMICI IN PIAZZA: ASSOCIAZIONI CHE SONO IL “MOTORE INVISIBILE” DELLA CITTÀ DI POTENZA

L’appello lanciato dagli organizzatori ha trovato, infatti, una risposta straordinaria nel tessuto sociale della città, raccogliendo l’adesione di quasi trenta realtà del terzo settore. La presenza in piazza di sigle storiche come l’Avis Potenza, l’Aism, l’Abio e il Gruppo lucano della Protezione civile non è solo simbolica, ma rappresenta il pilastro fondamentale del welfare cittadino. Queste realtà operano quotidianamente e silenziosamente nei corridoi degli ospedali, nelle emergenze territoriali e nel supporto costante ai malati, sostituendosi spesso alle carenze del settore pubblico.

Accanto a loro, l’importanza di associazioni come Magazzini sociali – Io Potentino Ets e Mi rifiuto Aps risiede nella capacità di rispondere ai bisogni primari ed ecologici, contrastando la povertà e promuovendo la cultura del riuso e del rispetto per l’ambiente urbano. Non meno cruciale è il ruolo dei gruppi culturali, giovanili e di promozione sociale come I Portatori del Santo, il Forum dei Giovani, Spaziodromo, SonoricaMente e il Covo degli Artisti: a loro si deve la vitalità culturale di Potenza, la creazione di spazi di aggregazione per le nuove generazioni e la custodia delle tradizioni locali. Infine, la sensibilità verso i più fragili e verso il mondo animale viene garantita dal lavoro di realtà come Vivere donna, Famiglie fuori gioco e le associazioni a tutela degli animali come Code briganti e Cucciolo Onlus.

Tutte queste realtà, coordinate dal Centro servizio volontariato Basilicata (Csv), dimostrano che il volontariato potentino non è frammentato, ma costituisce una vera e propria infrastruttura sociale e culturale senza la quale la comunità perderebbe i suoi punti di riferimento.

IL PROGRAMMA DI AMICI IN PIAZZA TRA DIBATTITI E RACCOLTA ALIMENTARE A POTENZA

La manifestazione non sarà soltanto una vetrina per il terzo settore, ma anche uno spazio di riflessione e azione. Il programma della giornata si presenta ricco e articolato, strutturato per accogliere cittadini di tutte le fasce d’età.I riflettori della cronaca saranno puntati in particolare su due momenti chiave. Un dibattito cruciale in cui i rappresentanti delle istituzioni locali si confronteranno direttamente con i portavoce delle associazioni per discutere le sfide del welfare locale e per capire come supportare concretamente chi, ogni giorno, si prende cura degli altri. E poi la raccolta alimentare.

I volontari di Magazzini Sociali coordineranno una raccolta di generi alimentari non deperibili, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio, trasformando la festa in un’opportunità di aiuto immediato. Per i più piccoli e per le famiglie saranno inoltre allestiti spazi di animazione, laboratori creativi gestiti dalle stesse associazioni (come i clown di Gente Allegra Odv) e stand enogastronomici per valorizzare i prodotti e la convivialità del territorio. La serata si chiuderà poi con un momento di svago e spettacolo musicale.

UN EVENTO INCLUSIVO NEL CARTELLONE “BARRIERE ZERO”

Un evento per tutti, senza barriere. Il valore dell’iniziativa è testimoniato anche dal patrocinio della macchina comunale. La kermesse è infatti inserita ufficialmente nel cartellone estivo del Comune di Potenza “Estate in città” e, soprattutto, nel programma “Eventi Potentini per tutti Barriere Zero”, a conferma del fatto che la piazza sarà totalmente accessibile, inclusiva e priva di ostacoli architettonici o sociali. L’appuntamento del 29 agosto a Macchia Giocoli si preannuncia quindi come uno degli eventi più significativi della stagione potentina: una festa di quartiere che, grazie alla forza delle sue associazioni, diventa l’emblema di una città che sa fare rete e non vuole lasciare indietro nessuno.