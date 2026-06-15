Futsal Basilicata, Cmb scudetto da leggenda

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La CMB vince lo scudetto di futsal femminile battendo 3-2 il Bitonto al Pala Ercole: decisiva Renatinha, lucane imbattute e autrici della doppietta con la Coppa Italia. Vittoria storica e strepitosa: esplode la festa. Apoteosi davanti a 1700 spettatori, incasso in beneficenza

POLICORO – Sembrava potesse essere una finale scudetto scontata, ma così non è stato ma non nel risultato che ha invece confermato il pronostico della vigilia. La Cmb, soffrendo, ha superato per 3-2 il Bitonto e, in un Pala Ercole esaurito in ogni ordine di posto, si è laureata campione d’Italia di futsal femminile per la prima volta nella sua storia ed ha replicato il precedente successo in Coppa Italia, mettendo a segno un’incredibile doppietta e confermando un percorso eccezionale, concluso da imbattuta.

FUTSAL, CMB VINCE LO SCUDETTO, LUCANE IMBATTUTE

Succede tutto nel primo tempo, con Renatinha (miglior giocatrice), Taty e Marta che griffano le tre reti delle lucane, che vanificheranno quelle messe a segno da Lucileila e Ghilardi. La ripresa è stata invece più tattica e, complice anche la stanchezza, con meno intensità e senza reti.Mister Neri parte con Dibiase tra i pali, Taty, Marta, Vanin e Renata; Guarino risponde con il portiere Torma, Diana Santos, Bruna, Cenedese e Lucileia.

In avvio botta e risposta tra Lucileia e Marta, nulla di fatto. L’iniziativa è delle lucane, che nei primi 5 minuti non riescono a trovare lo spiraglio giusto. Le pugliesi aspettano le avversarie, stando attente a chiudere ogni possibile varco ma senza rinunciare, come con Grieco. Ma subito dopo, erroraccio in disimpegno di Diana Santos con il portiere di movimento Bruna e Renatinha ha gioco facile nel rubare palle per poi insaccare a porta vuota: Cmb in vantaggio all’alba del 7’ minuto.

LA PARTITA

La formazione di Max Neri continua a premere alla ricerca del raddoppio, Taty ci va vicina al 9’.La reazione delle bitontine arriva al 13’, con Bruna che trova i guantoni di Dibiase. Ma Marta va via sulla banda sinistra e mette in mezzo per l’accorrente Taty, che inquadra il sette e griffa il 2-0 (13’). La compagine di Salandra domina e Renatinha fallisce il tris, tutta sola a tu per tu con Torma.Guarino insiste ancora con il portiere di movimento, scegliendo stavolta Nicoletti ed il doppio pivot. E la mossa paga: rasoiata di Bruna, sul secondo palo per il tap-in della goleador Lucileila, che accorcia.

DECISIVA RENATINHA

Ma è solo un’illusione: Renatinha crossa per Marta che, di testa, fa subito 3-1 (17’). A meno di un minuto dall’intervallo, Nicoletti, ancora da estremo di movimento, serve un cioccolatino a Grieco che incredibilmente manda fuori da pochi centimetri e con la porta spalancata. Il Comprensorio Medio Basento sembra però aver staccato la spina troppo in anticipo ed, a soli 16’’ dalla sirena, Ghilardi va a segno con un gran sinistro da fuori, nuovamente con dentro il portiere di movimento. Il primo tempo si chiude sul 3-2.

LA VOGLIA DI VINCERE LO SCUDETTO DELLA CMB

La Cmb rientra dagli spogliatoi con più voglia, ma Vanin non riesce a far male. Dall’altra parte, Diana Santos sfonda centralmente ma il suo destro finisce sul fondo. Si gioca a buon ritmo anche la ripresa, il Bitonto si rivede al 5’ con Grieco, Dibiase è attenta. Sull’altro fronte, Renatinha sbaglia di testa da ottima posizione.Si arriva a metà frazione, con il Comprensorio che rallenta e prova a gestire lasciando al Bitonto unicamente il tiro da fuori. Al 13’ buona opportunità per Ghilardi, il suo tentativo viene deviato in angolo.

Due minuti più tardi, Lucileia spara altissimo dalla lunetta. Ma nel finale è solo Bitonto e Cenedese viene fermata da Dibiase. Lucileia però mura Marta, che aveva calciato a colpo sicuro al 18’.La stanchezza si fa sentire, Dibiase esce a vuoto su Lucilelia ma il pallone sfila a lato e, su questo episodio, cala il sipario sulla Serie A.