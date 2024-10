Rifiuti pericolosi dalla Campania in Puglia, arrestati imprenditori

1 minuto per la lettura

Seimila tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, provenienti dalla Campania e abbandonate in Puglia verso le compagne di Foggia e della Bat

Arrestati imprenditori per traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, stanno dando esecuzione a numerose ordinanze cautelari e reali a carico di un gruppo di imprenditori. che si sono resi responsabili di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, provenienti dalla regione Campania. Sono 6.000 le tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati nelle campagne del foggiano e della Bat dall’organizzazione criminale. Circa 60 i Carabinieri del Noe e dell’Arma territoriale di Foggia, Bat, Bari e Salerno impegnati nell’operazione.