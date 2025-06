Uffici di Prossimità: una rete di 25 Sportelli per avvicinare la giustizia ai cittadini

2 minuti per la lettura

La Regione Calabria facilita la vita ai suoi cittadini. Per alcuni servizi giudiziari non sarà più necessario recarsi in tribunale perché da oggi gli utenti hanno a loro disposizione gli Uffici di Prossimità, presidi informativi e di supporto ubicati presso diversi Comuni del territorio regionale.

Un risultato possibile grazie al progetto “Uffici di Prossimità” finanziato dal Ministero della Giustizia con fondi POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 ed attuata dalla Regione Calabria – Dipartimento Programmazione Unitaria – UOA “Coordinamento dei Programmi – Progetti Strategici” con il supporto tecnico-operativo di Fincalabra, a cui hanno aderito 25 Comuni calabresi.

Si tratta di Cariati, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano, Crosia, Oriolo, Rocca Imperiale, San Sosti, Santa Sofia d’Epiro, Chiaravalle Centrale, Acri, Paterno Calabro, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Cirò Marina, Santa Severina, Strongoli, Maida, Oppino Mamertina, Belvedere Marittimo, Cetraro, Praia a Mare, Scalea, Verbicaro, Villa San Giovanni, Mileto che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con Regione Calabria ed i 9 tribunali di riferimento.

Di cosa si tratta in particolare? Di servizi di orientamento e ausilio per il disbrigo di pratiche, più precisamente quelle di volontaria giurisdizione, che possono essere espletate in loco anziché nei vari uffici giudiziari, riducendo così la distanza tra la Giustizia ed i cittadini. Un accesso semplificato e gratuito, dunque, a determinati servizi giudiziari risparmiando, da un lato, tempo ed energie e, dall’altro, alleggerendo i carichi dei tribunali.

Un ulteriore passo della Pubblica Amministrazione verso l’efficienza e il processo di snellimento della burocrazia. Un’ulteriore azione concreta di politiche solidali per l’inclusione dei cittadini più fragili che beneficeranno di servizi finalizzati a rafforzare un’offerta sociale più ampia e qualificata.

La realizzazione degli Uffici di Prossimità rappresenta una prima trama della Rete regionale di Sportelli nonché un modello di riferimento replicabile da altre istituzioni. L’interconnessione dello Sportello di Prossimità con i Servizi sociali operanti sul territorio, con le associazioni di volontariato e tutta l’area no-profit, con le Asl e il tessuto sociale impegnato nelle politiche di sostegno alle fasce deboli, semplifica e incoraggia il dialogo diretto tra domanda e offerta.

Il percorso compiuto dai Comuni e dai tribunali per giungere al traguardo dell’apertura degli Sportelli è stato lungo e laborioso. Gli operatori di Prossimità, infatti, hanno seguito un percorso specifico di formazione erogato dalla SSSAP dell’Unical, acquisendo competenze tecniche e relazionali. L’attenzione profusa è stata incisiva, tradotta poi nell’esigenza essenziale di costituire un bacino di oltre 60 risorse che le amministrazioni comunali hanno individuato e messo a disposizione dello Sportello UdP, attestando la capacità della Funzione Pubblica di intraprendere percorsi innovativi non più procrastinabili.

La strada è ancora lunga per una erogazione a regime del servizio ma di certo le premesse sono incoraggianti. Visitando il sito www.udpcalabria.it è possibile saperne di più su cosa sono, dove si trovano e quali funzioni svolgono gli Uffici di Prossimità.