Soveria Mannelli, fugge all’alt dei Carabinieri, un arresto

2 minuti per la lettura

Un 35enne di Serrastretta fugge all’alt dei Carabinieri, arrestato. L’uomo ha ignorato l’alt dei Carabinieri e si è lanciato in una folle corsa tra Serrastretta e San Pietro Apostolo, inseguito per otto chilometri a sirene spiegate, finisce fuori strada

Una notte movimentata tra le colline del Reventino si è conclusa con un arresto. A Serrastretta, un 35enne ha ignorato l’alt dei Carabinieri e si è dato alla fuga, scatenando un inseguimento ad alta velocità lungo un tratto di circa otto chilometri, fino quasi al confine con San Pietro Apostolo.

IGNORA L’ALT DEI CARABINIERI, ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO

I militari della Compagnia di Soveria Mannelli stavano effettuando un normale servizio di controllo quando, alla vista dell’auto sospetta, hanno intimato l’Alt. L’uomo, però, ha premuto sull’acceleratore e ha iniziato una pericolosa corsa tra strade urbane ed extraurbane, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Le sirene hanno squarciato il silenzio della notte fino al ponte che attraversa il fiume Amato, dove l’auto in fuga ha perso il controllo e si è fermata ai margini della carreggiata. Il conducente, apparso in evidente stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale abuso di alcol o droghe.

Per il 35enne è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa dopo l’inottemperanza all’invito a fermarsi, oltre alla denuncia per il rifiuto degli accertamenti sanitari.

LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA MODIFICA AL CODICE DELLA STRADA

Come precisato dai Carabinieri del Reventino, si tratta del primo caso in cui viene applicata la recente modifica del Codice della Strada introdotta con il Decreto Legge sulla sicurezza pubblica entrato in vigore lo scorso 25 febbraio. La norma punisce con maggiore severità chi fugge dopo l’Alt, prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a un soggetto estraneo al reato.

L’arresto convalidato dal G.I.P. di Lamezia Terme, che non ha disposto ulteriori misure cautelari nei confronti dell’uomo.