Lamezia, camion carico di pellet in fiamme sulla A2

1 minuto per la lettura

Un camion carico di pellet è andato in fiamme sull’autostrada A2 a Curinga, in direzione Lamezia. L‘incidente ha causato rallentamenti.

LAMEZIA TERME – In fiamme un camion carico di pellet sull’autostrada, direzione nord per Lamezia in territorio di Curinga. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 settembre 2025. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre era in corsa ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Il conducente del mezzo, infatti, accortosi dell’incendio, si è subito fermato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 della postazione di Pizzo, la polizia stradale e l’Anas visto che l’incendio ha causato disagi alla circolazione stradale.