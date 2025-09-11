X
Lamezia, camion carico di pellet in fiamme sulla A2

| 11 Settembre 2025 10:39 | 0 commenti

Lamezia, camion carico di pellet in fiamme sulla A2

lamezia, autostrada a2
LAMEZIA TERME – In fiamme un camion carico di pellet sull’autostrada, direzione nord per Lamezia in territorio di Curinga. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 settembre 2025. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco mentre era in corsa  ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Il conducente del mezzo, infatti, accortosi dell’incendio, si è subito fermato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 della postazione di Pizzo, la polizia stradale e l’Anas visto che l’incendio ha causato disagi alla circolazione stradale.

