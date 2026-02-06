Dà il fucile a un minore e posta il video sui social, denunciato cacciatore di Pianopoli

1 minuto per la lettura

Cede a un minore un fucile e pubblica il video su Facebook, denunciato cacciatore di Pianopoli trovato in possesso illegale di 20 fucili e 1500 munizioni

LAMEZIA TERME – Durante una battuta di caccia, un cacciatore cede il fucile a un minore. Che utilizza l’arma sparando verso un uccello. La scena viene ripresa e il video di pochi secondi, viene pubblicato su Facebook. Da qui scatta la denuncia per il cacciatore 59enne di Pianopoli (tra l’altro trovato in possesso di 20 fucili e 1500 munizioni illegalmente detenuti). L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali che hanno eseguito l’indagine che in poche ore ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’imprudente cacciatore.

Le immagini del video

Nel filmato, l’uomo porge il proprio fucile da caccia a un ragazzo di appena 14 anni. Il minore impugna l’arma, prende la mira e spara verso un uccello fermo su un albero. Per i Carabinieri dei Nuclei Forestali di Lamezia Terme, Serrastretta e Girifalco, quelle immagini sono bastate per avviare un’attività investigativa rapida e puntuale.

Fucili e munizioni illegalmente detenuti

L’identificazione è stata rapida. Una volta individuato l’uomo, i militari hanno proceduto al ritiro – come previsto dalle leggi in materia di Pubblica Sicurezza – delle armi legalmente detenute presso la sua abitazione, ovvero 20 fucili, compreso quello finito nelle mani del minore, e di oltre 1.500 munizioni. Contestualmente, sono state ritirate la licenza di porto d’armi e quella per l’esercizio dell’attività venatoria. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme, immediatamente informata, coordina ora le indagini. La vicenda, inoltre, è al vaglio anche dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per gli aspetti di competenza, in relazione alla normativa sulla detenzione delle armi.