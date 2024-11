Lamezia, la Statale della “voragine” sarà riaperta oggi

1 minuto per la lettura

In giornata le auto potranno nuovamente transitare sulla Statale 280 che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Lo comunica l’Anas

Sarà riaperta oggi, sabato 2 novembre 2024, la Strada statale 280 che collega Lamezia Terme e Catanzaro. È quanto comunica l’Anas. La strada “Dei due mari” è stata un po’ il simbolo delle forti piogge che hanno messo in ginocchio una parte di Calabria tra il 20 e il 21 ottobre. In particolare una voragine, provocata dal cedimento del manto stradale, aveva inghiottito un’autovettura. Per fortuna senza conseguenze per la conducente del veicolo. La fotografia di quella voragine era rimbalzata su i media regionali e nazionali. Fenomeni che, purtroppo, non sono poco frequenti in una regione come la Calabria. Tutto il suo territorio è da sempre interessato al dissesto idrogeologico. Eventi che si acuiscono, inevitabilmente, a seguito di forti e intense precipitazioni.

IL COMPRENSORIO DEL LAMETINO COLPITO FORTEMENTE DAL MALTEMPO

Il comprensorio del Lametino era stato il più colpito in quei terribili giorni di ottobre. Territori dei comuni di Maida e San Pietro a Maida (dove poi è stata ritrovata intatta una statuetta della Madonna di Lourdes travolta dal torrente “Nocelle”) erano rimasti isolate. Alcune zone al loro interno sono state inaccessibili con le strade invase dall’acqua. In quell’occasione anche il comparto agricolo aveva subito molti danni tra San Pietro Lametino e Acconia di Curinga. Allagato anche un parcheggio a pagamento a poca distanza dall’aeroporto di Lamezia Terme. Circa 150 auto sono state sommerse dall’acqua che in quei giorni non ha dato tregua nella parte centrale della Calabria.

LAMEZIA, RIAPERTA LA STATALE 280: RICOSTRUITO IL CORPO STRADALE

Nell’area della Strada Statale 280 interessata si era reso necessario ricostruire il corpo stradale. Nelle fasi preliminari delle attività di cantiere, sono stati rimossi considerevoli depositi di acqua formatisi durante le intense precipitazioni atmosferiche. L’arteria collega Catanzaro con l’autostrada A2 e l’aeroporto di Lamezia Terme.