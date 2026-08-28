Nocera Terinese, inaugurato il Ponte sul Savuto dopo vent’anni

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Inaugurato il Ponte sul Fiume Savuto: dopo vent’anni il territorio di Nocera Terinese ritrova un collegamento strategico

Dopo vent’anni di attesa, crolli e lunghi iter burocratici, il territorio di Nocera Terinese ritrova un’infrastruttura fondamentale. Inaugurato oggi 28 agosto 2026 il nuovo Ponte sul Fiume Savuto.

“Oggi restituiamo al territorio un’infrastruttura strategica, attesa da oltre vent’anni, che ricuce i collegamenti con i Comuni del comprensorio e rappresenta una valida alternativa alla Strada Statale 18.”. Con queste parole il Sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, ha salutato l’apertura ufficiale del nuovo Ponte sul Fiume Savuto, opera fondamentale per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo dell’intera area.

La vicenda del ponte ha avuto inizio con la chiusura al traffico nel 2006 e con il successivo crollo del manufatto nel 2008. Per circa dodici anni la ricostruzione è rimasta sostanzialmente ferma. Approvato solo il 4 maggio 2018 il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 3,4 milioni di euro, finanziato per 2.462.000 euro dal Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, per 537.600 euro dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria e per 400.400 euro dalla Provincia di Catanzaro.

L’appalto è stato aggiudicato il 13 dicembre 2018, il contratto è stato sottoscritto il 20 gennaio 2020, i lavori sono stati consegnati il 3 marzo 2020 e si sono conclusi il 31 dicembre 2025.

“Cinque anni di lavori hanno coinciso con uno dei periodi più complessi della storia recente del Paese, segnato dalla pandemia e dall’eccezionale incremento dei costi delle materie prime. Nonostante queste difficoltà, le istituzioni hanno saputo garantire la prosecuzione dell’intervento e portarlo a compimento.”

I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO E UNO SGUARDO AL FUTURO

Il Sindaco ha espresso il proprio ringraziamento al Presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ai tecnici provinciali, al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, rappresentato all’inaugurazione dal Vicepresidente Filippo Mancuso, e all’Ing. Moroni, Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, evidenziando il ruolo determinante svolto nel reperimento delle risorse necessarie per superare le criticità economiche che avrebbero potuto compromettere la realizzazione dell’opera.

Un riconoscimento è stato inoltre rivolto al movimento nato per sostenere la ricostruzione del ponte e al consigliere comunale Giuseppe Ruperto, che in tutti questi anni ha mantenuto alta l’attenzione su un’infrastruttura considerata essenziale per il territorio.

“Le opere pubbliche sono il risultato della collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità. È giusto riconoscere il contributo di tutti coloro che hanno lavorato con responsabilità affinché questo ponte diventasse finalmente realtà. Dare atto dei risultati raggiunti significa avere rispetto della verità e delle istituzioni.”

Il Sindaco ha quindi concluso con un messaggio rivolto al futuro: “Da oggi non guardiamo più al tempo perduto, ma alle opportunità che questa infrastruttura offrirà al nostro territorio. Il nuovo Ponte sul Fiume Savuto migliora la mobilità, rafforza i collegamenti tra i Comuni del comprensorio, sostiene le attività economiche e agricole e rende più sicuri gli spostamenti dei cittadini. È da opere come questa che bisogna ripartire, continuando a lavorare con spirito di collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Il nostro obiettivo deve essere quello di aprire altri cantieri, attrarre nuovi investimenti e dare al territorio le infrastrutture che merita. Oggi non si conclude un percorso: oggi ne comincia uno nuovo.”