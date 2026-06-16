1 minuto per la lettura

Lamezia Terme, due incendi si sono sviluppati sui terreni di proprietà del marito di Doris Lo Moro, in corso accertamenti

LAMEZIA TERME – Due incendi, il primo domenica scorsa 14 giugno 2026, e l’alto ieri 15 giugno 2026, si sono sviluppati in un terreno di proprietà del marito di Doris Lo Moro, a pochi chilometri dall’aeroporto, attuale consigliere comunale di Lamezia, ex magistrato e già sindaco di Lamezia.

INCENDI SUI TERRENI DEL MARITO DI LO MORO

Sugli episodi è stata presentata una denuncia che ha fatto scattare gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lamezia. Il Partito Democratico di Lamezia Terme ha espresso «massima solidarietà all’onorevole Doris Lo Moro per i due gravi incendi che hanno colpito il suo fondo agricolo in meno di 24 ore. Riponiamo totale fiducia nelle forze dell’ordine, auspicando che le indagini facciano al più presto piena luce sull’accaduto e su eventuali responsabilità dolose».