Famiglia colpita da un fulmine a Soverato, grave l’uomo

SOVERATO (CATANZARO) – Attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti da una famiglia in vacanza a Soverato che mentre si trovava in spiaggia è stata colpita da un fulmine.

L’accaduto ha riguardato quattro persone, componenti di uno stesso nucleo familiare in vacanza in Calabria da Bergamo. I quattro, di origine calabrese, infatti, ieri sono stati colpiti, riportando ferite di diversa gravità. Il fulmine si è abbattuto sulla spiaggia mentre nella zona imperversava un temporale.

Il più grave è un uomo di 32 anni che è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Le sue condizioni al momento sono stazionarie anche se i medici lo hanno messo in coma farmacologico.

La moglie ed il figlio di sei anni, in condizioni meno preoccupanti, sono stati ricoverati anche loro nel nosocomio del capoluogo. La suocera, invece, che ha riportato lesioni lievi, è stata medicata nell’ospedale di Soverato. Sul posto il personale del 118 ed i carabinieri.

Il fulmine che ha colpito la famiglia in vacanza è caduto in un tratto di spiaggia libera della costa di Soverato, in questo periodo affollata di turisti. Nessuna delle numerose altre persone che si trovavano nel tratto di spiaggia su cui si è abbattuto il fulmine ha riportato conseguenze.