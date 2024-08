Scende dall'auto in autostrada e viene investito: tragedia nel lametino

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Scende dall’auto e viene investito: un tunisino di 42 anni, è stato travolto sulla A2, autostrada Mediterranea, pochi chilometri prima dello svincolo di Lamezia Terme direzione nord e hai soccorritori è subito parso in gravi condizioni. L’uomo è poi deceduto durante il trasporto in ospedale.

L’incidente ha causato una coda di cinque chilometri per consentire i soccorsi del 118 giunto con un’ambulanza della postazione di Pizzo. Viste le gravi condizioni, era stato deciso di trasferire l’uomo con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Da quanto si è appreso, l’uomo era sceso dall’auto per raggiungere una piazzola di sosta dell’autostrada pare un guasto alla sua auto quando all’improvviso è stato investito. In ogni caso sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente da parte della Polstrada sul posto insieme al personale dell’Anas.