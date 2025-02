Lamezia Terme, tentato furto in un autolavaggio

1 minuto per la lettura

A Lamezia Terme, la polizia è intervenuta sventando un tentato furto in un autolavaggio nella zona industriale della città. I ladri sono fuggiti grazie all’allarme e all’intervento delle forze dell’ordine.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Arriva la polizia e i ladri scappano. È accaduto in un’azienda nell’area industriale di Lamezia ormai da tempo interessati a furti nelle aziende. La notte scorsa 19 febbraio 2025, infatti, alcuni malviventi sono riusciti a introdursi all’interno per un tentato furto di un impianto di autolavaggio di recente apertura nella zona industriale Papa Benedetto XVI di Lamezia Terme. L’intervento della Polizia di Stato di Lamezia Terme, a seguito dell’allarme lanciato dai proprietari, ha fatto fallire il piano dei ladri.

«Grazie al rapido intervento delle pattuglie, giunte in pochi minuti dopo la segnalazione e l’attivazione del sistema di allarme – ha spiegato il titolare dell’impianto, l’imprenditore Antonio Butera, presidente dell’Associazione Antiracket Lametina Ala, già bersaglio di intimidazioni in passato – è stato possibile scongiurare conseguenze ben più gravi. Anche la Sicurtransport ha prontamente operato sul posto, contribuendo a mettere in fuga i ladri. Siamo stati colpiti ma non ci pieghiamo e continuiamo a resistere con il sostegno delle forze dell’ordine e di tutti i cittadini onesti». È il messaggio dell’imprenditore che ha espresso. «il nostro più sentito ringraziamento e profonda stima per l’intervento tempestivo e risolutivo del Comando di Polizia di Lamezia Terme».