Sparatoria a Lamezia Terme, due feriti

Sparatoria a Lamezia Terme, padre e figlio feriti e trasportati d’urgenza in ospedale

LAMEZIA TERME – Padre e figlio Giovanni Bevilacqua, 66 anni e Cosimo Bevilacqua di 42 anni, entrambi di etnia rom, stavano parlando fra loro quando qualcuno gli ha sparato. Il padre è stato colpito agli arti inferiori mentre il figlio allo sterno. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Lamezia dove il figlio, in condizioni più gravi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata in via Cilea, quartiere Savutano, dove vivono molti rom nelle case popolari. Sul luogo carabinieri e polizia che stanno cercando di ricostruire i fatti e, soprattutto, la persona che ha fatto fuoco.