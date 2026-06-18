Botricello, camion in fiamme sulla strada Statale 106

2 minuti per la lettura

Sulla strada Statale 106 a Botricello, un camion in fiamme ha causato la chiusura temporanea del traffico; illeso il conducente, sul posto i Vigili del Fuoco.

BOTRICELLO (CATANZARO) — Paura e disaggi questa mattina, 18 giugno 2026, lungo la Strada Statale 106, in direzione Crotone, dove un incendio ha avvolto un autocarro adibito al trasporto di collettame vario. L’episodio è avvenuto nel territorio comunale di Botricello, trasformando il tratto stradale in uno scenario di fiamme. A bordo del mezzo pesante si trovava il solo conducente il quale, grazie a una straordinaria prontezza di riflessi, si è accorto in tempo dello sviluppo del rogo. L’uomo è riuscito ad accostare e ad abbandonare tempestivamente l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l’intero veicolo, mettendosi in salvo senza riportare alcuna ferita.

IL TEMPESTIVO INTERVENTO A BOTRICELLO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA STATALE 106 PER SPEGNERE LE FIAMME AL CAMION

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dal Distaccamento di Sellia Marina. I pompieri sono attualmente impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento del mezzo e di messa in sicurezza dell’intera area.

L’intervento si presenta complesso ed è finalizzato non solo alla completa estinzione del rogo, ma anche alla salvaguardia delle strutture adiacenti alla carreggiata, per evitare che le lingue di fuoco o il forte calore possano propagarsi oltre la sede stradale.

STATALE CHIUSA E VIABILITÀ IN TILT: SUL POSTO ANCHE IL SINDACO

L’incendio sta provocando pesanti disagi alla circolazione stradale sulla cruciale arteria jonica. Il tratto della SS106 interessato dall’evento è stato provvisoriamente chiuso al transito in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso. La gravità della situazione ha richiamato sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Botricello. Insieme al primo cittadino sono operativi i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e gli adempimenti di competenza, oltre al personale dell’Anas, già attivato per avviare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata non appena l’incendio sarà del tutto domato.