Vallefiorita, trovato uomo ferito da coltellate

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Nel catanzarese, a Vallefiorita, trovato un uomo ferito da alcune coltellate nella zona delle case popolari. Trasferito in ospedale a Catanzaro. Indagini dei carabinieri per chiarire se si tratti di aggressione o gesto autolesionistico.

Un uomo, ferito con lesioni compatibili con armi da taglio, trovato nella zona delle case popolari di Vallefiorita, nel Catanzarese. La segnalazione è arrivata ai carabinieri della locale stazione, che una volta sul posto hanno rinvenuto il ferito in gravi condizioni e hanno fatto scattare i soccorsi.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro per le cure necessarie. Al momento restano aperte tutte le ipotesi sulla dinamica dei fatti, compresa quella di un’aggressione o di un gesto autoinflitto, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione ciò che è accaduto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto operativo, impegnati a chiarire l’origine delle ferite e a verificare eventuali elementi utili a definire il contesto dell’episodio. La zona interessata è già stata teatro in passato di fatti di cronaca e resta quindi alta l’attenzione investigativa sul territorio.

Al momento non emergono ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni dell’uomo né sulle circostanze che hanno preceduto il ritrovamento. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire se si sia trattato di una lite degenerata, di un’aggressione mirata oppure di un gesto volontario.