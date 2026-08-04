Lamezia, incendio in un’abitazione, salvati un’anziana e un cane

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LAMEZIA TERME – Pomeriggio di paura alle palazzine popolare del quartiere “Villaggio Kennedy” per un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione occupata in quel momento da una donna anziana. La donna è riuscita ad abbandonare l’appartamento prima che l’incendio si propagasse. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico.

Salvi un’anziana e un cane

Il rogo ha interessato un alloggio ubicato al piano terra rialzato di un edificio di tre piani fuori terra. L’abitazione, occupata da un’anziana, presumibilmente affetta da disposofobia, ha riportato danni ingenti nei locali cucina, lavanderia e balcone. Nei rimanenti locali danni causati dal fumo denso scaturito dalla combustione. La residente è riuscita ad abbandonare tempestivamente l’appartamento prima che l’incendio si propagasse, senza riportare conseguenze. Nel corso delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cane di piccola taglia rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione e hanno provveduto a mettere in sicurezza due bombole di GPL rinvenute in prossimità dell’area interessata dal rogo, scongiurando ulteriori condizioni di pericolo. L’intervento si è concluso con la completa estinzione delle fiamme, le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area.

Gravi danni e appartamento inagibile

A causa dei gravi danni riportati, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Decisione presa in via precauzionale, in attesa degli ulteriori accertamenti tecnici da parte del personale dell’Ufficio Tecnico comunale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitati del 118, che hanno prestato assistenza alla donna verificandone le condizioni di salute, la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e personale veterinario, al quale è stato affidato il cane tratto in salvo.