Lamezia Terme, sequestrati oltre 200mila prodotti non a norma fuori mercato

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Sequestrati a Lamezia Terme dalla Guardia di Finanza di Catanzaro 200mila prodotti non a norma per cinquantamila euro di valore.

LAMEZIA TERME — Un’imponente operazione a tutela del mercato e dei consumatori è stata portata a termine dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. I finanzieri hanno posto sotto sequestro oltre 200 mila prodotti non a norma, regolarmente esposti per la vendita al dettaglio all’interno di un esercizio commerciale di Lamezia Terme. Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno individuato e ritirato dal circuito commerciale ben 205.801 articoli. Tra la merce sequestrata figurano accessori estetici e cosmetici, materiale elettrico a bassa tensione, oggettistica per la casa e accessori per abbigliamento. Tutti i prodotti sono risultati totalmente privi delle indicazioni minime obbligatorie da riportare in lingua italiana.

LE VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO E I RISCHI PER LA SALUTE

Sugli articoli mancavano la denominazione e la composizione merceologica del prodotto, il nome o marchio del produttore, l’indicazione del paese d’origine, la specifica dei materiali impiegati nella fabbricazione e, soprattutto, le avvertenze sulle corrette modalità d’uso. Il Codice del Consumo impone l’obbligo di tali indicazioni per garantire la tracciabilità dell’intera filiera produttiva e assicurare adeguati standard di qualità. La trasparenza sull’origine e la composizione serve infatti a escludere che nella fabbricazione siano state impiegate sostanze o materiali potenzialmente nocivi per la salute degli acquirenti, oltre che a prevenire incidenti legati a un uso improprio (particolarmente rischioso nel caso dei dispositivi elettrici).

PRODOTTI SEQUESTRATI A LAMEZIA TERME, UN ILLECITO PROFITTO DA OLTRE CINQUANTAMILA EURO

L’immissione sul mercato di questi beni avrebbe generato un guadagno illecito stimabile in oltre cinquantamila euro. Alimentando così una concorrenza sleale nei confronti dei commercianti rispettosi delle norme. L’intervento della Guardia di Finanza conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità economica e nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini.