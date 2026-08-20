Stalettì, giovane ferita tra gli scogli: soccorsa via mare dalla Guardia Costiera

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L’incidente è accaduto sulla spiaggetta tra il Blu70 e Torrazzo a Stalettì, la giovane è rimasta ferita tra gli scogli. A soccorrerla via mare la Guardia Costiera

STALETTÍ (CATANZARO) – Nella mattinata di ieri, 19 agosto 2026, attorno alle 13,00, una giovane donna è stata soccorsa sulla spiaggetta tra il locale Blu70 e la località Torrazzo di Stalettì, per un incidente capitatole mentre si trovava in spiaggia. La dinamica di quanto accaduto alla signora non è ancora ben chiara. Si pensa sia scivolata da uno scoglio mentre era intenta a fare il bagno. Nella caduta sarebbe andata a sbattere contro le rocce, ferendosi ad una spalla. Ad allertare i soccorsi, i parenti della giovane donna e i bagnanti presenti in spiaggia.

Per soccorrerla necessario l’intervento via mare di ben due mezzi della Guardia Costiera – un gommone ed una motovedetta che hanno utilizzato una barella Medevac – per la difficoltà di raggiungere velocemente il luogo ai mezzi di soccorso via terra. Difatti il luogo dove è accaduto l’incidente si trova in un tratto di costa circondata prevalentemente da scogliera. La spiaggetta, conosciuta da molti, si trova in una conca tra una scogliera che si erge a picco sul mare di Torrazzo. L’area è compresa nel territorio di Caminia che a sua volta fa parte del comune di Stalettì.

Il mare in questo punto è incontaminato e cristallino, meta anche di escursionisti e subacquei amanti della flora e fauna marina. Inoltre, intorno alla scogliera sono presenti numerose tracce di vegetazione marina e macchia mediterranea che la rende particolarmente attrattiva.

Ad intervenire sul luogo dell’accaduto, la Guardia Costiera di Soverato e Catanzaro Lido, con due natanti, come evidenziato. I militari hanno provveduto a constatare le condizioni di salute della signora e a provvedere ad immobilizzarla sulla barella a spirale. Successivamente l’hanno trasportata dalla spiaggia fin sopra al gommone della Guardia Costiera con il quale poi l’hanno condotta fino a Catanzaro Lido. Qui ad attendere la signora e i soccorsi, c’era un’ambulanza del 118 che l’ha presa in carico per raggiungere l’ospedale del capoluogo di regione. Giunta al Pugliese la donna è passata alle cure dei medici e a tutti i controlli del caso.