Lamezia, i poliziotti salvano quattro bambini da un incendio

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LAMEZIA TERME – Il tempestivo intervento dei poliziotti salva quattro bambini gambiani da un Incendio. Le fiamme si erano sviluppate, per cause accidentali, in un’abitazione a Lamezia Terme.

La Volante è intervenuta nella serata di ieri, 27 agosto 2026, al civico 32 di via San Domenico (in pieno centro cittadino, a due passi da corso Giovanni Nicotera) su segnalazione di un passante che indicava un incendio in corso in un appartamento posto al quarto piano.

I poliziotti hanno trovato in una stanza, sotto alcune lenzuola, quattro bambini gambiani, insieme alla loro madre, impauriti, che chiedevano aiuto. Gli stessi bambini sono stati immediatamente portati via in strada, mentre la madre è uscita autonomamente dall’appartamento in fiamme.

E mentre i poliziotti della Volante si prodigavano a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione all’auto di servizio, sono intrevenuti i vigili del fuoco.

La natura dell’incendio sembrerebbe accidentale in quanto la donna stava cucinando con dell’olio che ad un certo punto ha preso fuoco, intaccando il mobile della cucina. I bambini e la madre fortunatamente non hanno riportato conseguenze visto che stanno tutti bene.