Collegio dei Geometri di Catanzaro, eletto il nuovo Consiglio direttivo

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Il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2030; Al via il percorso verso il “Geometra 4.0”

Rinnovato il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Catanzaro: la categoria ha scelto i nuovi sette consiglieri che guideranno l’ente puntando su innovazione, sostenibilità e valorizzazione della professione verso il modello “Geometra 4.0”.

Si sono concluse con uno straordinario risultato di partecipazione le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro per il quadriennio 2026-2030.

Le votazioni, svoltesi presso la sede istituzionale di Viale dei Normanni in Catanzaro nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre, hanno registrato un’affluenza significativa. Sono stati 195 i votanti che si sono recati alle urne, su 396 iscritti aventi diritto al voto.

“Il primo, doveroso ringraziamento del Consiglio uscente e di tutti gli eletti è rivolto all’intera comunità professionale” si legge in una nota di Tommaso De Pace, Tesoriere Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Catanzaro. “Un grazie sincero a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno esercitato il proprio diritto-dovere di partecipare attivamente al momento elettorale. Recarsi alle urne in un numero così cospicuo non è stato un semplice adempimento formale, ma una tangibile dimostrazione di compattezza, vitalità e fiducia nel futuro della categoria”.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO E GLI OBBIETTIVI FINO AL 2030

Al termine dello scrutinio da parte dell’Assemblea Generale degli Iscritti, risultano eletti alla carica di Consigliere per il quadriennio 2026-2030 i geometri:

Altamura Giuseppina

Caruso Antonio

Chillà Ferdinando

De Pace Tommaso

Giannotti Andrea

Pullano Pierpaolo

Zofrea Aldo

La compagine neo-eletta raccoglie il testimone con l’impegno prioritario di fare “sistema” e consolidare il percorso verso il “Geometra 4.0”.

Tra le priorità del mandato vi saranno la tutela e la valorizzazione della professione, l’impulso all’innovazione tecnologica, il focus sulla sostenibilità e, soprattutto, il rafforzamento del dialogo con le pubbliche amministrazioni locali. Il geometra moderno è infatti chiamato a svolgere un ruolo di cerniera fondamentale nella gestione del territorio, ponendosi come figura tecnica centrale per lo sviluppo, la rigenerazione urbana e l’efficientamento del patrimonio immobiliare dell’intera provincia.

Nei prossimi giorni il Consiglio Direttivo neoeletto si insedierà formalmente per procedere all’assegnazione delle cariche istituzionali (Presidente, Segretario e Tesoriere) e definire il programma operativo per il quadriennio.