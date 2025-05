Sanità: Radiologia interventistica a Catanzaro non sarà soppressa

1 minuto per la lettura

Dalla Dulbecco di Catanzaro arrivano rassicurazioni: Radiologia interventistica endovascolare non sarà soppressa, anzi, il nuovo atto aziendale prevede la creazione ex novo di una struttura ancora più efficiente

Radiologia interventistica endovascolare non sarà soppressa. Una nota stampa della direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” vuole fare chiarezza dopo «le recenti e infondate polemiche, interne ed esterne».

«Al contrario, si sta lavorando attivamente per valorizzare due distinti ambiti di intervento altamente specializzati: la Radiologia Interventistica, che ricade sotto la responsabilità dei radiologi; la Neuroradiologia Interventistica, che ricade sotto la responsabilità dei neuroradiologi. Si tratta di progetti distinti, entrambi oggetto di attenzione e investimento da parte dell’Azienda, nel quadro di un percorso volto a garantire l’eccellenza clinica e l’ampliamento dell’offerta assistenziale».

È quanto si legge nel comunicato stampa che continua: «È importante sottolineare che attualmente, nell’assetto organizzativo in vigore, non è presente alcuna struttura autonoma di Radiologia Interventistica. Pertanto, risulta tecnicamente errata qualsiasi affermazione secondo cui tale struttura sarebbe “soppressa”».

E «il nuovo Atto Aziendale, attualmente in fase di attuazione, – sottolinea ancora la nota stampa dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro – prevede la creazione ex novo di una struttura di Radiologia interventistica e una struttura di neuroradiologia interventistica che permetteranno di formalizzare e strutturare un’attività già in essere, consentendo agli specialisti di operare in maniera ancora più efficiente nei rispettivi ambiti disciplinari».