X
<
>

Scossa di terremoto a Serrastretta nel Catanzarese

| 6 Febbraio 2026 20:37 | 0 commenti

L'epicentro del sisma

L'epicentro del sisma

terremoti
1 minuto per la lettura

Nuova scossa di terremoto nel comune di Serrastretta, la seconda negli ultimi 15 giorni, il sisma è avvenuto alle 19.33

SERRASTRETTA (CATANZARO) – I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro in provincia di Catanzaro. Per la precisione i tecnici hanno individuato l’epicentro del sisma a circa 4 chilometri a nord del Comune di Serrastretta. La scossa è stata alle 19.33 e ad una profondità di 8 chilometri. Quattordici giorni fa sempre a Serrastretta l’Ingv ha registrato una ulteriore scossa di magnitudo 3.8 (LEGGI).

Nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro si trovano una decina di comuni. Oltre a Serrastretta, ci sono Decollatura, Carlopoli, Panettieri, Soveria Mannelli, Bianchi, San Pietro Apostolo, Cicala, Colosimi, Platania, Feroleto Antico e Pianopoli.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA