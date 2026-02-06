Scossa di terremoto a Serrastretta nel Catanzarese

1 minuto per la lettura

Nuova scossa di terremoto nel comune di Serrastretta, la seconda negli ultimi 15 giorni, il sisma è avvenuto alle 19.33

SERRASTRETTA (CATANZARO) – I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro in provincia di Catanzaro. Per la precisione i tecnici hanno individuato l’epicentro del sisma a circa 4 chilometri a nord del Comune di Serrastretta. La scossa è stata alle 19.33 e ad una profondità di 8 chilometri. Quattordici giorni fa sempre a Serrastretta l’Ingv ha registrato una ulteriore scossa di magnitudo 3.8 (LEGGI).

Nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro si trovano una decina di comuni. Oltre a Serrastretta, ci sono Decollatura, Carlopoli, Panettieri, Soveria Mannelli, Bianchi, San Pietro Apostolo, Cicala, Colosimi, Platania, Feroleto Antico e Pianopoli.