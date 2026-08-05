Vasto incendio a Gizzeria, fiamme vicine alle abitazioni. Intervento anche dei Canadair

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Vasto incendio boschivo a Gizzeria, fiamme vicine alle abitazioni. Intervento anche di cinque Canadair dalle basi di Lamezia, Trapani e Bari

GIZZERIA – Dalla serata di ieri 4 agosto, è in corso un vasto incendio boschivo in contrada Destro che sta vedendo impegnate senza sosta squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con personale della sede centrale, del distaccamento di Lamezia Terme, del distaccamento volontario di Martirano Lombardo e delle squadre boschive dei vigili del fuoco, supportate da autobotti per il rifornimento idrico.

Cinque Canadair in azione

Considerata la vastità dell’area interessata e la presenza di più fronti di fuoco, è stato disposto l’impiego di cinque Canadair della flotta aerea dello Stato, provenienti dalle basi di Lamezia Terme, Trapani e Bari, nonché dell’elicottero della flotta aerea regionale. Nel corso dell’intera notte le squadre operative hanno lavorato senza sosta per contenere l’avanzata delle fiamme ed evitare che il fronte di incendio si propagasse verso le abitazioni presenti nell’area, riuscendo a salvaguardare gli immobili maggiormente esposti al rischio. Dalla mattinata di oggi, 5 agosto, sono inoltre operative anche due squadre di Calabria Verde a supporto delle operazioni di spegnimento e dalle prime luci dell’alba di oggi 5 agosto presenti sul posto anche i direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, impegnati nel coordinamento delle attività a terra e dei mezzi aerei.

Il sindaco di Lamezia: «Valutare scelta su base Canadair»

Sull’incendio è intervenuto il sindaco di Lamezia, Mario Murone, che riapre la discussione sul trasferimento della base Canadair dall’aeroporto di Lamezia allo scalo di Crotone. «Un incendio che richiede quattro Canadair – afferma Murone – a pochi chilometri dalla nostra città ricorda una cosa semplice: quando le fiamme si avvicinano alle case, i minuti che un mezzo impiega ad arrivare non sono un dettaglio tecnico».

«L’aeroporto di Lamezia Terme è da circa vent’anni una delle tre basi permanenti dei Canadair in Italia e dispone già delle infrastrutture operative, di manutenzione e di ricovero. Per collocazione geografica è anche lo scalo più baricentrico rispetto al territorio regionale e a buona parte del Mezzogiorno». «La crescita dell’aeroporto è una buona notizia per la Calabria e comprendo che richieda spazi – continua il sindaco -».

«Aggiungo un elemento di valutazione: a Lamezia le infrastrutture per la flotta antincendio esistono da vent’anni, e il sedime è tra i più ampi del Mezzogiorno. Su un’area di quelle dimensioni credo che lo spazio per entrambe le funzioni si possa trovare, e ne guadagnerebbe tutta la Calabria. In ogni caso, resta a Lamezia Terme la base dei vigili del fuoco con i suoi elicotteri e i suoi equipaggi ed è nel nostro hangar che si riparano i grandi elicotteri antincendio che poi volano in tutta Italia – conclude il sindaco – Continueremo a lavorare con la Regione al fine di valutare le scelte prese affinché il sistema sia sempre più forte».